Tych żarówek już nie kupimy. Unia Europejska zadecydowała

Na początku 2022 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywę, która ogranicza stosowania niektórych substancji przy produkcji np. żarówek.

Od 25 lutego 2023 roku różnego rodzaju świetlówki nie mogą być już sprzedawane na terenie Unii Europejskiej.

Wiele źródeł światła zawiera substancje takie jak rtęć, które z różnych powodów nie są całkowicie nieszkodliwe, mają szkodliwy wpływ na środowisko lub mogą być poddane recyklingowi tylko w niewielkim stopniu. Odpowiednie wartości graniczne, które te produkty muszą spełniać, aby mogły być sprzedawane, istnieją zatem od dawna. Jest to zasadniczo uregulowane we wspomnianej dyrektywie RoHS, która jest również uwzględniona w krajowym stanie prawnym poprzez rozporządzenie w sprawie materiałów elektronicznych. W odniesieniu do tych ograniczeń dotyczących substancji i ich wartości granicznych przewidziano pewne wyjątki, na przykład w załączniku III do dyrektywy . Są to zatem przypadki, w których ogólne ograniczenie nie musi być przestrzegane, aby móc wprowadzać lampy do obrotu w UE.

Jakich żarówek nie będzie można kupić?

W związku z nową dyrektywą unijną do sprzedaży od 25 lutego 2023 r. zakazane jest wprowadzenie kompaktowych lampy fluorescencyjnych (bez statecznika). Następnie od 25 sierpnia 2023 r. zakazane jest wprowadzenie do obrotu lamp T8 i T5 oraz innych lampy fluorescencyjnych.

Jednak na klasycznych świetlówkach to się nie kończy. 1 września 2023 r. skończą się wyjątki dla różnych lamp halogenowych.

Poziomy zapasów i sprzedaż: co to oznacza dla sprzedawców internetowych?

Zniesienie wyjątków i nowe rozporządzenie będą miały bezpośrednie konsekwencje, zwłaszcza dla producentów takich lamp. Od odpowiednich terminów nie będą one już mogły być produkowane ani wprowadzane do obrotu w UE, jak dotychczas.

Jednak sprzedawcy internetowi w UE, którzy obecnie mają większe zapasy odpowiednich produktów, muszą się mniej martwić. Akcje można sprzedać. A użytkownicy mogą nadal korzystać z istniejących źródeł światła, nie muszą ich wymieniać w kluczowych terminach ani nic w tym stylu. Jednak chyba sensowne jest dostosowanie obecnych lub przyszłych planów do tych zmian. Dealerzy powinni również pamiętać, że import odpowiednich źródeł światła z krajów spoza Unii Europejskiej lub wprowadzanie ich do obrotu w UE nie jest już dozwolony od odpowiednich terminów, jeśli nie spełniają one niezbędnych wymagań.