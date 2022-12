Tyle zapłacimy za karpia w sklepach Dino, Lidl, Aldi, Kaufland i Carrefour

W ostatnich latach wiele sieci handlowych zrezygnowało ze sprzedaży świeżego karpia. Żywych ryb na święta nie sprzedawały już w 2020 r. takie sklepy jak Biedronka, Lidl, Aldi, większość sklepów Auchan, E.Leclerc czy Selgros. Carrefour ze sprzedaży żywych karpi zrezygnował w ubiegłym roku. Baseny z pływającymi rybami, odławianymi na życzenie klienta to już historia. Obecnie w sklepach królują płaty. Ile zapłacimy za karpia w 2022 r.?

Karp w Dino

W swojej gazetce handlowej obowiązującej od 7 do 13 grudnia sieć Dino promuje mrożony filet z karpia (Polski Karp, 1 kg do 5 proc. glazury) w cenie 69,99 zł.



Karp w Lidlu

Sieć Lidl w gazetce reklamowej zachęca klientów do kupna świeżego polskiego karpia. Cena płatu ze skórą 100 g to 4,99 zł. Ryba jest sprzedawana w cenie promocyjnej. Limit? 4 kg na jeden paragon



Karp w sklepach Kaufland

Sieć zapowiedziała, że będzie sprzedawać karpia świeżego patroszonego na wagę od 10 grudnia. Co proponuje?

Karp świeży tusza 100 g za 4,79 zł. Karp świeży dzwonko 100g za 4,89 zł a płat za 4,99 zł



Karp w Carrefour

Sieć Carrefour promuje karpia całego w cenie 2,89 zł za 100 g, karp tusza 4,29 zł za 100g lub dzwonko w cenie 4,49 zł za 100g.



Karp w Aldi



Sieć Aldi w swojej świątecznej gazetce reklamuje karpia świeżego płat ze skórą w cenie 5,99 zł za 100 g.

Sieć Biedronka w swoich gazetkach na razie nie promuje karpia. W ofercie znajdziemy głównie łososia i pstrąga. W gazetka Auchan również nie znaleźliśmy karpia. W e-sklepie sieci możemy kupić karpia "Pewni Dobrego" filet bez ości w cenie 23,10 zł za 300 g lub 76,99 zł za 1 kg.

W tym roku Polacy na świąteczne zakupy wybiorą się na kilka dni przed Bożym Narodzeniem

Według świątecznego raportu IBRiS, pomimo najwyższej od dekad inflacji, Polacy na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia wydadzą porównywalną kwotę, jak rok temu – 1235,25 zł.

Rodacy w odniesieniu do zeszłego roku przesunęli jednak termin dokonywania zakupów świątecznych. O ile w 2021 roku niespełna 1/3 badanych deklarowała zakupy już w listopadzie, obecnie jest to jedynie 9 proc. Natomiast z 65 proc. do 90 proc. wzrósł odsetek tych, którzy pieniądze na Święta wydadzą w grudniu, przy czym aż 46 proc. w tym roku pójdzie do sklepu dopiero na kilka dni przed Bożym Narodzeniem i wigilią.

Pierwsza trójka najbardziej popularnych miejsc robienia zakupów spożywczych nie zmieniła się od zeszłego roku - najczęściej wybieranym będzie jeden z dyskontów (43,4 proc.), następnie konkretny sklep, który dyskontem nie jest (21,2 proc.), a w dalszej kolejności hiper/supermarket (15,1 proc.).