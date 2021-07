Tylko 29 proc. pracowników fizycznych zadowolonych ze swoich pensji

Obecnie najlepsze możliwości znalezienia pracy mają kierowcy, kurierzy i dostawcy. Wśród nich 61% uważa, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę, 50% - że dobrzy fachowcy mogą przebierać w ofertach, a 40% - że w ich branży brakuje odpowiedniej ilości pracowników. Drugą grupą pod względem pewności swojej sytuacji na rynku są budowlańcy - 54% z badanych uważa, że łatwo znaleźliby nową pracę. Na trzecim miejscu znaleźli się magazynierzy (45%), mimo dużego pobudzenia rekrutacyjnego związanego z rozwojem branży e-commerce - wynika z badania Pracuj.pl

Popyt na pracę fizyczną podczas pandemii napędzało rosnące błyskawicznie znaczenie rynku e-commerce i wspierających go usług. W wielu firmach oferujących przestrzenie czy usługi magazynowe, a także prowadzących usługi transportowe brakowało wręcz rąk do pracy, co napędzało w niektórych wypadkach rywalizację na lepsze warunki zatrudnienia.



Jednocześnie tylko 29% respondentów badania deklarowało zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Grupą badanych, która najczęściej wyrażała taką opinię są budowlańcy – taką opinię wyraziło 41% z nich. Odsetek osób usatysfakcjonowanych z obecnych zarobków w przypadku kierowców, pracowników produkcji i osób świadczących inne usługi jest zbliżony do średniej dla wszystkich grup. Natomiast wyraźnie najmniejszym zadowoleniem cieszyli się magazynierzy (18%).



Zadowolenie z własnych zarobków to jedno, ale otwartość w dzieleniu się nimi to już coś zupełnie innego. O swoich zarobkach innym osobom najchętniej mówią kierowcy (39%) – a za nimi znaleźli się przedstawiciele innych usług (37%) i budownictwa (35%). Jeszcze mniejszy odsetek gotowych do mówienia otwarcie o pensji znalazł się wśród pracowników produkcji (31%) i pracowników magazynów (27%).



Choć wizerunek pracy fizycznej pozostawia w oczach fachowców wiele do życzenia, liczba ofert zatrudnienia dla tej grupy systematycznie rośnie. Według danych Pracuj.pl między styczniem i majem 2021 roku na portalu zamieszczono o 50% więcej ofert dla tej grupy niż w tym samym okresie rok wcześniej. W całym minionym roku rekrutacje kierowane do pracowników fizycznych stanowiły 13% wszystkich ogłoszeń na Pracuj.pl.