Tylko co czwarty Polak wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać

Wyniki badania zrealizowanego pod koniec 2019 roku wskazują, że warzywa i owoce wciąż nie zajmują należnego im miejsca w diecie Polaków. Są postrzegane jako bogate źródło witamin, minerałów, antyoksydantów, a jednak nie towarzyszą każdemu posiłkowi. Aż 75 proc. Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać, z kolei jedna trzecia, choć nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać, uważa, że jedzą ich tyle, ile trzeba.

W odpowiedzi na te wyzwania Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw zainicjował realizację kompleksowych badań konsumpcji. Badania będa odbywały się co miesiąc.

- Pod koniec 2019 roku zrealizowaliśmy badanie dotyczące spożycia warzyw i owoców w mijającym roku. Okres ten, jak wiadomo, sprzyja podsumowaniom. My poprosiliśmy Polaków, żeby przy tej okazji przyjrzeli się swojej diecie w kontekście spożycia owoców i warzyw. Zrealizowane badania pokazują, że Polacy postrzegają je jako bardzo zdrowe, jednak duża część nie je ich codziennie, a tym bardziej nie towarzyszą one każdemu posiłkowi - mówi Urszula Krassowska, Dyrektor Zarządzająca Public Division, Kantar.

98% Polaków potrafi wskazać korzyści wynikające z jedzenia warzyw i owoców. Zdaniem Polaków największą korzyścią płynącą z jedzenia owoców i warzyw jest to, że są najlepszym źródłem witamin, minerałów i antyoksydantów. Niemal połowa (49%) badanych wskazała na tę zaletę. Ponad jedna trzecia konsumentów docenia smak warzyw i owoców (37%) i to, że stanowią one podstawę zdrowej diety (37%). 30% Polaków wskazało, że warzywa i owoce mają korzystny wpływ na samopoczucie, zdrowie i wygląd.

- Tylko co czwarty Polak wie, że warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego co spożywamy. I choć połowa badanych ocenia, że jedzą tyle warzyw i owoców ile trzeba, to taka ocena wynika zapewne z niskiej świadomości. Głównym powodem tego, że Polacy nie spożywają większej ich ilości jest to, że sądzą, iż ilość, którą spożywają jest wystarczająca (46%). Jednocześnie odpowiedzi na pytania o częstotliwość jedzenia warzyw i owoców pokazują, że nie jest to prawdą - mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Niemal jedna piąta (18%) respondentów wskazuje, że są drogie. Kolejne przyczyny wiązały się z szybkim trybem życia – 14% badanych przywykło do szybkich posiłków, a 13% nie ma czasu, by przygotowywać potrawy na bazie owoców i warzyw. 12% Polaków woli tradycyjną polską kuchnię, w której – jak sądzi - warzyw i owoców je się mało. Warzywa Polacy jedzą przede wszystkim na obiad. Znacznie rzadziej na kolację bądź śniadanie. Owoce przeciwnie – rzadko wchodzą w skład głównych posiłków.