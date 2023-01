Tylko "żeńskie" cukierki M&M's. Mars wspiera kobiety

Cukierki zostały dodatkowo odwrócone na opakowaniach do góry nogami, aby jak podkreśla marka "wspierać kobiety, które wywracają status quo."

Nowe M&M's są dostępne w trzech wariantach: mleczna czekolada, masło orzechowe i orzeszki ziemne. Mars zapowiedział, że część zysków zostanie przekazana organizacjom wspierającym kobiety. Jeden dolar z każdego sprzedanego opakowania zostanie przekazany organizacjom wspierającym kobiety, w tym She Is the Music i We are Moving the Needle. W sumie marka przekaże organizacje do 800 tys. dolarów.

Opakowania M&M's z "żeńskimi" cukierkami, fot. mat. pras. Mars

- Misją M&M's jest stworzeniem świata, w którym każdy czuje się do niego przynależny — powiedziała Gabrielle Wesley, dyrektor ds. marketingu w Mars Wrigley w Ameryce Północnej.

Wiola w ekipie M&M's

Miłośnicy czekoladek są zaznajomieni z zielonymi i brązowymi postaciami M&M's, ale mogą nie rozpoznać fioletowej, która została wprowadzona we wrześniu 2022 r. Purple (w polskiej wersji Wiola) dołączyła do załogi, aby „reprezentować akceptację i integrację”. Jej nieodparty urok i ekscentryczna natura są napędzane przez wysoką samoświadomość, autentyczność i pewność siebie.

Rok temu wszystkie postacie z M&M's przeszły metamorfozę. Nowy wygląd miał pomóc wprowadzić postacie do „bardziej dynamicznego, postępowego świata”.