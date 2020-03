Tymbark przeprowadza społeczny eksperyment w kampanii soków Vitamini

Tymbark Vitamini chce zachęcić kobiety do spojrzenia w głąb siebie, fot. mat. pras.

Tymbark kontynuuje działania komunikacyjne linii soków marchewkowych Vitamini i w kolejnym spocie wspiera różnorodność i podkreśla wagę samoakceptacji. Marka chce by słowa „jesteś piękna” dotarły do każdej kobiety. Tymbark sprawdził też prawdziwe reakcje kobiet na te słowa w społecznym eksperymencie z udziałem Aleksandry Domańskiej.

W nowym spocie, który swoją premierę ma w tygodniu, w którym świętujemy Dzień Kobiet, Vitamini kolejny raz prezentuje bohaterki, które poznaliśmy w pierwszej części kampanii.

Tymbark Vitamini chce nie tylko zachęcić kobiety do spojrzenia w głąb siebie i dostrzeżenia piękna w sobie, ale także w kobietach obok. W tym celu marka przeprowadziła eksperyment, który ma za zadanie zachęcić kobiety do refleksji. W opublikowanym wideo możemy zobaczyć naturalne i spontaniczne reakcje napotkanych na ulicy Polek na słowa: „Jesteś piękna”. Emocjonalny eksperyment społeczny przeprowadziła Aleksandra Domańska, aktorka, która promuje bezwarunkową miłość do swojego ciała i zachęca do tego inne kobiety.

Przeczytaj także: Wawel promuje w kampanii Królewskie Mleczko

Spot jest emitowany w telewizji, natomiast video z relacją z eksperymentu jest opublikowane na kanale marki na YouTube.