Tymbark zachęca do picia warzyw

W najnowszej kampanii Tymbarku odpowiedzią na wszystkie pytania jest… POMIDOR! To za sprawą nowych soków, które pojawiły się w ofercie marki. To bezpośrednia odpowiedź na rosnące zainteresowanie tego typu produktami, wprowadzona w postaci aż pięciu nowości – trzech soków pomidorowych oraz dwóch soków wielowarzywnych.

W sprzedaży pojawiły się trzy pomidorowe propozycje: dwie tradycyjne i jedna z ciekawym, owocowym twistem. Dobrze znane soki pomidorowe powróciły w nowych odsłonach. Gęsty i aromatyczny sok 100% Pomidor klasyczny smakuje doskonale, niezależnie od pory roku. Sok Pomidor pikantny to z kolei wersja dla osób ceniących bardziej intensywne smaki – soczyste pomidory w tym wydaniu Tymbark wzbogacił szczyptą ostrej papryczki chilli oraz dodatkiem czarnego pieprzu. Z kolei dla szukających niestandardowych wrażeń w ofercie pojawił się Tymbark Pomidor z kwaśną wiśnią – to pożywny sok w nieoczywistym wydaniu, łączący pomidora z orzeźwieniem kwaśnych owoców.

To jednak nie wszystkie warzywne nowości Tymbarku – do linii dołączyły jeszcze dwie warzywne propozycje. Burak z truskawką to kolejne wyjątkowe połączenie. Kompozycję uzupełnia dodatek bazylii i mięty. Także sok Pietruszka z gruszką zaskakuje swoim smakiem, jak i – dzięki doprawieniu kolendrą i kurkumą – apetycznym zapachem.

Do „picia warzyw” i sięgania po nowości Tymbarku zachęca nowoczesny, estetyczny, pełen energii i dobrego humoru spot. Kampania zwraca uwagę zarówno na zdrowotne benefity produktów – zawartość potasu i inne walory – unikatowy design produktów w szklanych butelkach, innowacyjność receptur oraz dopasowanie do potrzeb konsumentów. Komunikacja oprócz spotu telewizyjnego ma także swoje odsłony w postaci różnorodnych kreacji digitalowych, a nie zabraknie jej także w przestrzeniach miejskich. Wszystkie formy wieńczy jedno hasło, w którym Tymbark zachęca: Pij warzywa!