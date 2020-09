Tysiące pracowników Carrefoura w Polsce może zostać zwolnionych, jeśli nie przyjmą nowych warunków

fot. materiały prasowe

Sieć Carrefour Polska zapewnia, że chce zwolnić około 400 osób. Z informacji money.pl wynika jednak, że zmiany będą znacznie większe. Tylko na Mazowszu sieć chce zmienić umowy 4 tys. osób.

Od pewnego czasu Carrefour Polska mówi o planach zwolnień grupowych. Z oficjalnych wypowiedzi firmy wynika, że chodzi o około 3 proc. zatrudnionych, czyli mniej więcej 400 osób.

Jednak z lokalnych urzędów pracy dochodzą informacje, które mogą sugerować znacznie poważniejsze cięcia. W samym tylko Szczecinie sieć chce się pozbyć ponad 280 pracowników. Money.pl ustalił też, że prawdziwa rewolucja czeka pracowników Carrefour na Mazowszu. Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy redakcja dostała informację, że w ostatnim czasie Carrefour poinformował o chęci wręczenia wypowiedzeń aż 4035 osobom.

Zgodnie z prawem do procedury zwolnień grupowych pracodawca musi zgłosić wszystkie osoby, którym zamierza wypowiedzieć m.in. warunki pracy, w tym wynagrodzenie. Ich nieprzyjęcie przez pracownika skutkuje bowiem wypowiedzeniem umowy, czyli zwolnieniem pracownika.

Przeczytaj także: Dyskontów covidowa ucieczka do przodu

W odpowiedzi na te informacje Carrefour przesłał komunikat, że nie planuje dużych zwolnień i podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w zawiadomieniach składanych do urzędów pracy. Sieć podjęła decyzję o uproszczeniu całej swojej organizacji na polskim rynku, by szybciej i sprawniej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów. Podkreślamy również, że intencją sieci jest zaproponowanie miejsca w nowej strukturze i na nowych warunkach, większości pracowników objętych zmianą. Zwolnieniem definitywnym zaś objęte będzie w skali całej Polski około 3% zatrudnionych w Carrefour Polska, co stanowi ok. 400 osób z kadry średniego szczebla w hipermarketach. Pozostałym grupom pracowników zaproponowane zostaną porozumienia, a w przypadku ich braku wypowiedzenia zmieniające.

Według danych zgłoszonych do mazowieckiego Urzędu Pracy, 40 pracowników objętych będzie wypowiedzeniami definitywnymi, a ok. ¼ spośród maksymalnie 2424 pracowników zmianą stawki wynagrodzenia. Nie oznacza to zatem, że Carrefour zamierza zwolnić ponad 4000 pracowników, a jedynie 40 osób - napisano w oświadczeniu.