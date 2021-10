Tyskie uruchomiło e-sklep z piwnymi gadżetami

Na stronie https://tyskiestore.pl/ można znaleźć m.in. szkło do piwa, w tym replikę kufla z 1929 r., który powstał z okazji 300-lecia browaru, albo ceramiczny kufel z pokrywką z limitowanej edycji. Historię browaru uwieczniono również na plakatach, blachach, pocztówkach i magnesach w stylu vintage oraz w anglojęzycznej książce o Tyskich Browarach Książęcych. Tyskie pomyślało również o fanach tekstyliów i oferuje koszulki, skarpety, czapki, torby i plecaki. Dla spragnionych stylowych gadżetów przygotowało craftowe nosidło na piwo z tanka, stalowe otwieracze z logo marki i inne unikalne przedmioty.

Tyskie ze sklepem online

– Pomysł na sklep online od dawna był w naszych głowach. Otrzymywaliśmy wiele sygnałów, w postaci próśb i sugestii od fanów marki, którzy chcieliby mieć w swoich zbiorach pamiątki i symbole Tyskich Browarów Książęcych. W sklepie można znaleźć bogaty zbiór designerskich gadżetów. A to dopiero początek – będziemy go sukcesywnie rozwijać, będą pojawiać się nowe upominki, więc warto zaglądać do niego regularnie – powiedział Tycjan Lewandowski, dyrektor marki Tyskie.

Większość przedmiotów w Tyskie Store zaprojektowała pochodząca ze Śląska projektantka Matylda Sałajewska, współpracująca z marką Kompanii Piwowarskiej również przy rewitalizacji centrum wycieczkowego w Tyskich Browarach Książęcych. Efekty tej współpracy będzie można zobaczyć za jakiś czas.

Marka przywiązuje wagę zarówno do regionalnych korzeni, jak i surowców polskiego pochodzenia, dlatego do produkcji upominków wykorzystano materiały pochodzące od krajowych dostawców: polskich hut szkła, producentów tekstyliów i lokalnych rzemieślników.