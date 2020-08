Uber Eats dostarczy zakupy z Żabki

fot, Żabka

Żabka i platforma do zamawiania jedzenia na wynos Uber Eats, uruchamiają usługę dostaw zakupów do domu. W trakcie programu pilotażowego, który rozpoczął się na początku sierpnia br., użytkownicy zyskali dostęp do oferty wybranych sklepów Żabki w Warszawie i Poznaniu. Dla Żabki jest to rozwinięcie usługi „Żabka do domu”, zapoczątkowanej w kwietniu tego roku.

- To kontynuacja pilotażu dotychczasowej usługi „Żabka do domu”, którą uruchomiliśmy kilka miesięcy temu. Dzięki usłudze klienci z Warszawy i Poznania, a niebawem z kolejnych miast, będą mieć zapewniony szybki dostęp do ulubionych produktów z oferty Żabki i przekąsek na ciepło Żabka Café. Produkty mogą zamawiać przez aplikację, a zakupy będą dostarczane nawet w pół godziny – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu firmy Żabka Polska.



Uruchamiając aplikację lub stronę Uber Eats należy kliknąć ikonę sklepu Żabka, podobnie jak w przypadku wyboru restauracji. Platforma podpowie najbliższy sklep oferujący taką usługę. Użytkownicy mają do wyboru 600 produktów dostępnych w dostawie, w tym napoi i posiłków z Żabka Café. Po skompletowaniu koszyka płatność odbywa się za pośrednictwem aplikacji Uber Eats, podobnie jak ma to miejsce przy zamówieniach z restauracji. Średni czas dostawy wynosi 30 minut od momentu potwierdzenia dyspozycji przez sklep. Jeśli któryś z produktów jest niedostępny, aplikacja poinformuje użytkownika i poprosi o wymianę produktu, usunięcie go z koszyka lub umożliwi anulowanie zamówienia.

„Zamów i odbierz”. dostępne jest w 150 sklepach sieci na terenie 6 miast. Mogą z niej korzystać klienci wybranych Żabek w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Bydgoszczy. W najbliższych miesiącach Żabka planuje rozszerzenie usługi o kolejne sklepy w tych miastach.