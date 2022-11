Uber Eats i BLIK z ofertą na Mundial. Jak zdobyć zniżkowe kody?

Uber Eats oraz BLIK, ruszają z kampanią “Jak promocja, to krótka piłka!”, dzięki której sportowym emocjom będą towarzyszyć promocyjne ceny.

Uber Eats i BLIK: Jak to działa?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy opłacić swoje zamówienie za pomocą BLIKA oraz skorzystać z kodu promocyjnego. Istniejący użytkownicy mogą skorzystać ze zniżki 10 zł, bez limitu zamówień. W tym celu należy wpisać kod: BLIK10.

Z kolei nowi użytkownicy platformy Uber Eats mają do dyspozycji zniżkę wynoszącą 30 złotych na pierwsze zamówienie. Aby z niej skorzystać, trzeba użyć kodu: BLIK30. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli zamówień. Minimalna wartość zamówienia to 45 zł.