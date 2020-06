UberEats dostarczy produkty ze stacji Shell

Od początku czerwca br. mieszkańcy Warszawy i Krakowa mogą zamówić ponad 100 produktów spożywczych i artykułów pierwszej potrzeby ze stacji Shell bez wychodzenia z domu. Shell rozpoczął w Polsce współpracę z Uber Eats.

Początkowo programem objętych zostało 13 stacji: 9 kluczowych lokalizacji w Warszawie i 4 w Krakowie. Klienci mogą zamawiać produkty w takiej samej cenie, w jakiej kupiliby je na stacji, plus dostawa.

- Globalnie rozpoczęliśmy współpracę z firmami świadczącymi usługi dowozu żywności na 14 rynkach, działając w prawie 1800 lokalizacjach, a w ciągu najbliższych miesięcy uruchomimy usługę również w innych krajach – mówi Oleksandr Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkową i Wschodnią w Shell.

W ofercie jest mąka, zimne i ciepłe napoje, wybrane produkty z oferty gastronomicznej deli by Shell, np. kawa, hot dogi, świeże bagietki oraz lody, drobne przekąski i słodycze. W ofercie znalazły się środki dezynfekujące, a także wybrane produkty drogeryjne. Oferta będzie rozbudowywana o kolejne stacje.



Aby zamówić dostawę produktów z oferty Shell użytkownicy muszą pobrać aplikację Uber Eats lub skorzystać ze strony internetowej dostawcy. Następnie należy sprawdzić, czy wybrana stacja dostarcza produkty we wskazane miejsce, złożyć zamówienie i je opłacić. Nie obowiązuje minimalna wartość koszyka. Cały proces dostawy, który średnio trwa około 30 minut, można śledzić za pomocą aplikacji.