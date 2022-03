Ubrania do oddania z butkiem w Galerii Katowickiej

Butik cyrkularny, działający w duchu zero waste i slow fashion, to przełomowy koncept polegający na dawaniu odzieży używanej drugiego życia w atrakcyjnej, butikowej formule.

Second handy z misją w centrach handlowych

– Polski rynek second hand w większości bazuje na odzieży używanej z “zachodu”. Dlatego jako UbraniaDoOddania.pl skutecznie przekonujemy do korzystania z tych second handów, które działają w modelu cyrkularnym, czyli takim, który w drugim obiegu oferuje ubrania kupione na terenie Polski i tutaj zebrane jako odzież używana – mówi Zosia Zochniak, współzałożycielka portalu fundrisingowego Ubrania Do Oddania.

Butik w Galerii Katowickiej jest trzecim, po Galerii Mokotów w Warszawie i Vroclawii we Wrocławiu, tego rodzaju second handem w Polsce, prowadzonym w ramach inicjatywy Ubrania Do Oddania. Ulokowanie butików cyrkularnych w centrach handlowych jest działaniem strategicznym – ma przybliżyć ideę odpowiedzialnej mody jak najszerszemu gronu klientów.



Butik cyrkularny w Galerii Katowickiej zlokalizowany jest na 1 piętrze, na powierzchni ponad 48 mkw. Klienci Katowickiej mogą przynosić niepotrzebne ubrania, nawet jedną sztukę odzieży czy parę butów, do specjalnego boksu. Ważne, by oddawane rzeczy były w dobrym stanie, nieznoszone, kompletne i czyste. Złotówka za każdy 1 kg odzieży, który za sprawą projektu Ubrania Do Oddania ponowie wróci do obiegu, powędruje co miesiąc do innej lokalnej fundacji czy stowarzyszenia.