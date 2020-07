Ubrania i lalki z logo Barbie w ofercie Biedronki

fot. Biedronka

Sieć Biedronka we współpracy z firmą Mattel przygotowała kolekcję Barbie x Biedronka dostępną od 30 lipca. W ofercie ubrania i dodatki dla kobiet z licencjonowanym logo marki.

Modele dostępne w wakacyjnej kolekcji Biedronka x Barbie od 30 lipca do 12 sierpnia lub do wyczerpania zapasów to: t-shirty (24,99 zł/szt.), leginsy lub szorty (24,99 zł/szt.), stroje kąpielowe (34,99 zł/szt.), piżamy (29,99 zł/ szt.) czy bielizna (17,99 zł/opak.), plażowe koce (34,99 zł/szt.) oraz pościel (59,90 zł/komplet), małe oraz duże planery (9,99 zł lub 19,99 zł/szt.), trzy modele lalek Barbie z kolekcji Fashionistas. Lalki Barbie w sklepach sieci będzie można kupić za 34,99 zł/sztukę.

Ofercie Barbie x Biedronka towarzyszy kampania marketingowa, która startuje 27.07 w Internecie na platformie Player, Facebooku i na Instagramie we współpracy z influencerkami.