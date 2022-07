Ubraniomat od 4FxUDO w krakowskim sklepie sieci

Ubraniomat waży dostarczane ubrania, jednocześnie informując jaka kwota zostanie przekazana na rzecz Fundacji 4F Pomaga. Każdy kilogram przekazanej odzieży to 1 zł zasilające konto Fundacji. Dodatkowo za każde 10 kg klienci dostaną 10% zniżki na używane ubrania marki 4F, które można kupić w strefach Wear_Fair w wybranych sklepach.





– 4F Change to nie jednorazowy projekt, ale nazwa całej strategii, której zadaniem jest ograniczenie wpływu branży odzieżowej na środowisko. Ubraniomat to innowacyjne rozwiązanie rozszerzające możliwości zbiórki odzieży używanej. Zachęcamy wszystkich do przejrzenia szaf w poszukiwaniu niepotrzebnych ubrań. Oddając ubrania do naszego Ubraniomatu, nie tylko dajemy im drugie życie, ale także wspieramy działalność Fundacji 4F Pomaga – mówi Magdalena Stępień-Łyga, członkini zarządu OTCF.