Uchodźcy z Ukrainy powiększają konsumpcję polskiej żywności. O ile?

Pod koniec 2022 r. w Polsce przebywało ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy – szacuje Credit Agricole Bank Polska.

Uchodźcy byli uprawnieni do pobierania świadczeń społecznych, m.in. 500+, jednorazowego świadczenia 300 zł, zasiłku rodzinnego.

W dominującym stopniu towary konsumowane przez uchodźców pochodziły z produkcji krajowej (żywność, produkty pierwszej potrzeby).

Ilu uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski?

Precyzyjna ocena liczby uchodźców przebywających w Polsce jest utrudniona. Pewnym przybliżeniem wielkości tej populacji jest skumulowana liczba zarejestrowanych wniosków o nadanie statusu „cudzoziemca UKR” w związku z konfliktem na Ukrainie (por. wykres). Zgodnie z tymi danymi, pod koniec 2022 r. w Polsce przebywało ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy – szacuje Credit Agricole Bank Polska. Należy jednak pamiętać, że miara ta nie jest precyzyjna. Z jednej strony nie wszyscy uchodźcy złożyli powyższy wniosek, a z drugiej część z wnioskodawców opuściła już w międzyczasie terytorium Polski - zaznacza.

Zgodnie z informacjami podanymi przez PFR, liczba uchodźców przebywających w Polsce na koniec 2022 r. wynosiła 950 tys. Na podstawie dostępnych informacji medialnych Credit Agricole ocenia, że po etapie dynamicznego napływu Ukraińców do Polski po wybuchu wojny, w II poł. ub. r. miała miejsce fala odpływu uchodźców z Polski. Tym samym szacuje, że w okresie marzec-grudzień 2022 r. w Polsce przebywało przeciętnie ok. miliona uchodźców.

Dane dotyczące wniosków są dostępne w podziale na osoby w wieku produkcyjnym, a więc dla osób w wieku 15-65 lat (856 tys. na koniec 2022 r.) i nieprodukcyjnym (651 tys.). Na potrzeby analizy przyjęto założenie, że odsetek uchodźców w wieku produkcyjnym wyniósł przeciętnie 55% w 2022 r. Chodzi tylko o uchodźców, którzy przybyli do Polski po wybuchu w wojny, pominięto natomiast imigrantów, którzy już wcześniej zamieszkiwali w Polsce.

Dodatkowy popyt wygenerowany przez uchodźców

Wpływ napływu Ukraińców na konsumpcję i PKB Credit Agricole analizuje poprzez kanał popytowy - w jakim stopniu spożycie realizowane przez te osoby podbiło wspomniane agregaty makroekonomiczne.

„Konsumpcję uchodźców możemy oszacować na dwa sposoby – od strony wydatkowej i od strony jej finansowania. W celu oszacowania miesięcznej konsumpcji realizowanej przez przeciętnego uchodźcę posłużyliśmy się wynikami badania budżetów gospodarstw domowych z 2021 r. Z uwagi na trudną sytuację życiową zakładamy, że konsumpcja przeciętnego Ukraińca będzie niższa niż wydatki przeciętnego Polaka. Dlatego jako punkt odniesienia przyjęliśmy wydatki przeciętnego Polaka z trzeciej grupy kwintylowej (czyli osoby, której dochód jest nie wyższy niż 60% Polaków osiągających najniższe dochody i nie niższy niż 40% najgorzej zarabiających)” – podaje bank w analizie.

Następnie wartość znaną z badania w 2021 r. skorygowano o inflację odnotowaną w 2022 r. otrzymując kwotę 1293 zł miesięcznie. Ta szacowana wielkość popytu uwzględnia również pomoc materialną ze strony polskich obywateli, gdyż jest ona przybliżeniem całkowitej konsumpcji uchodźców, a nie tylko wydatków poniesionych bezpośrednio przez nich.

Zakładając, że konsumpcja w takiej wysokości była realizowana przez uchodźców przez 10 miesięcy, to łącza kwota dodatkowego popytu wygenerowanego przez napływ uchodźców wyniosła 13,4 mld zł w 2022 r. – wylicza Credit Agricole.

Dodatkowy popyt: Rodzina 500+, świadczenia i zasiłki

„Dodatkowy popyt ze strony uchodźców z Ukrainy można również oszacować od strony źródeł jej finansowania. Uchodźcy byli uprawnieni do pobierania świadczeń społecznych, m.in. w ramach programu Rodzina 500+, jednorazowego świadczenia 300 zł, rodzinnego kapitału opiekuńczego, . Na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby beneficjentów poszczególnych programów szacujemy, że łączna wartość świadczeń społecznych pobieranych przez uchodźców w 2022 r. wyniosła 2,3 mld zł ” – informuje bank.

Ponadto, zgodnie z badaniem firmy Deloitte, szacunkowy wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców z Ukrainy w Polsce po pierwszych 5 miesiącach od wybuchu wojny wyniósł 30%. W analizie przyjęto założenie, że 40% uchodźców w wieku produkcyjnym, czyli około 227 tys. osób, znalazło zatrudnienie w Polsce. Założono również, że pracujący uchodźcy zarabiali przez 10 miesięcy 2022 r. przeciętnie płacę minimalną (tj. 2364 zł netto miesięcznie).

Kolejnym źródłem finansowania konsumpcji uchodźców była pomoc materialna ze strony Polaków. „Trudno jest dokładnie obliczyć jej wielkość. Na podstawie wybranych badań ankietowych wspomniane wsparcie można szacować na ok. 10 mld zł” – wylicza bank.

Sumując te trzy źródła finansowania (świadczenia społeczne, pracę zarobkową i prywatna pomoc obywateli) bank uzyskuje kwotę 17,6 mld zł. Zwraca uwagę, że wartość ta jest zbliżona do dodatkowego popytu ze strony Ukraińców szacowanego powyżej na podstawie ich konsumpcji.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej szacunki, wartość dodatkowego popytu generowanego przez uchodźców z Ukrainy w 2022 r. Credit Agricole szacuje w zakresie 13,4-17,6 mld zł.

„Zgodnie z naszymi obliczeniami oddziaływał on w kierunku zwiększenia dynamiki konsumpcji o 0,8-1,0 pkt. proc. w 2022 r. Uważamy, że w dominującym stopniu towary konsumowane przez uchodźców pochodziły z produkcji krajowej (żywność, produkty pierwszej potrzeby), a w dużo mniejszym z importu (np. sprzęt elektroniczny, AGD). Zakładając o połowę mniejszą importochłonność konsumpcji uchodźców niż populacji Polaków uważamy, że zwiększone spożycie Ukraińców przyczyniło się do zwiększenia tempa wzrostu PKB o 0,4-0,5 pkt. proc. średniorocznie w 2022 r. Te szacunki obarczone są dużą niepewnością. Przykładowo mogą one z jednej strony nie doszacowywać skali odpływu uchodźców do innych krajów. Z drugiej strony skala pomocy materialnej ze strony Polaków mogła zostać przez nas zaniżona. Niemniej jednak popyt ten był ważnym czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia gospodarczego w ub.r.” - komentuje Credit Agricole w raporcie.