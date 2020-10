Udany wrzesień producenta eko żywności, sprzedaż w górę o 31 proc.

Sprzedaż Bio Planet za wrzesień br. osiągnęła 16,2 mln zł, co stanowi 31 proc. wzrostu w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2019 r., która wyniosła 12,4 mln zł.

We wrześniu spółka wprowadziła około 150 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet, m. in.pieczywo bezglutenowe marki Balviten, a także nowości dla Horeca oraz nowości pod marką Bio Raj.

Bio Planet S.A. jest liderem rynku polskiego w zakresie produkcji (konfekcjonowania) i dystrybucji żywności ekologicznej. Firma od kilkunastu lat prowadzi sprzedaż żywności ekologicznej, którą produkuje pod markami własnymi firmy takimi jak: Bio Planet, Biominki, Bio Kontynenty (Bio Europa, Bio Ameryka, Bio Azja) oraz Bio Raj. Pozostała część oferty dystrybucyjnej firmy to wyselekcjonowane produkty ekologiczne renomowanych producentów z Polski oraz z kilkudziesięciu innych krajów świata.