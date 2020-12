UE zgodziła się na wsparcie MŚP w ramach Tarczy Finansowej 2.0

Komisja Europejska zgodziła się na wsparcie dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej 2.0 – dowiedziała się Interia. Według zapowiedzi Polskiego Funduszu Rozwoju tarcza dla mikrofirm ma być warta do 3 mld zł, a dla MSP – do 7 mld zł.

W przypadku mikrofirm wniosek nie budził zastrzeżeń, ponieważ chodzi o analogiczny mechanizm subwencji na zatrudnionego jak w pierwszej Tarczy Finansowej. Natomiast trudne negocjacje dotyczyły tarczy dla MSP, ale udało się tu osiągnąć kompromis - dowiedziała się Interia.pl.

Polski Fundusz Rozwoju korzysta tu z nowej podstawy prawnej w Tymczasowych Ramach Pomocy polegającej na pokrywaniu 70 proc. kosztów niepokrytych przychodem, czyli strat firm.

Problem dotyczył twardego stanowiska Komisji Europejskiej zakładającego, że subwencje nie mogą być wypłacane na podstawie prognoz wyników. KE zgodziła się na wypłatę subwencji w kwocie 70 proc. strat na bazie prognoz, pod warunkiem skrócenia okresu do końca marca, zamiast do końca kwietnia. To oznacza, że PFR będzie rekompensował 70 proc. strat firm za okres listopad-marzec pod warunkiem 30 proc. spadku przychodów dla firm z 38 branż dotkniętych drugą falą pandemii.

Jak wcześniej zapowiadano, rząd może rozszerzyć listę sektorów, ale także w razie trudnej sytuacji wiosną będzie mógł wydłużyć ten mechanizm na kolejne miesiące, nie dłużej jednak niż do końca czerwca.

