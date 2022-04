Ukraina ma duże zapasy zboża, ale nie może go wywieźć z kraju

- W ciągu miesiąca wojny Ukraina straciła 1,5 miliarda dolarów w eksporcie żywności. Całkowicie zamarł między innymi eksport produktów rolnych przez porty w Odessie i Mikołajewie, którymi przed wojną wysyłano do odbiorców w różnych krajach, co miesiąc do 5 mln ton produktów, tymczasem koleją można wysłać maksymalnie do 35 tysięcy ton ziarna dziennie. Przy maksymalnej mobilizacji dostępnych zasobów koleją będzie można wywieźć z Ukrainy od 600-800 tys. ton zbóż miesięcznie. W silosach jest zmagazynowane około 30 milionów ton ziarna. W tym tempie ich opróżnienie potrwa około 3 lat – czytamy w komentarzu Stowarzyszenia.

Przed wojną 90% ukraińskiego eksportu zboża odbywało się drogą morską przez porty na Morzu Czarnym i Azowskim. Obecnie trzy porty (Mariupol, Berdiańsk i Chersoń) znajdują się pod kontrolą Rosji, natomiast port Mikołajów jest poważnie uszkodzony.

Ważne znaczenie dla eksportu Ukrainy ma transport kolejowy. Na zachodniej granicy Ukrainy znajduje się 13 kolejowych przejść granicznych, o łącznej maksymalnej przepustowości 560 000 ton. Według dostępnych danych całkowita przepustowość zachodnich przejść granicznych w marcu 2022 r. wynosiła 1800 wagonów na dobę. W czasie pokoju każdego miesiąca granicę przekraczało około 1,5 mln ton ładunków. Aby zaspokoić potrzeby eksportowe kompleksu rolno-przemysłowego i metalurgicznego, należałoby osiągnąć wydajność, co najmniej 7 mln ton miesięcznie.

Jednym ze sposobów na brak odpowiedniej ilości wagonów z rozstawem osi dopasowanym do europejskiej sieci kolejowej (to o szerokości 1435 mm) jest konteneryzacja przewozów. W tym zakresie firma Laude Smart Intermodal pracuje, aby umożliwić przewóz towarów transportem kolejowym.

Przeczytaj także: Spożywczy cios w Rosję

W roku 2021 Ukraina wyeksportowała 17 mln ton pszenicy, głównie przez porty czarnomorskie. Brak ukraińskiej pszenicy na wielu rynkach oznaczać będzie drastyczne podwyżki cen i zagrożenie głodem. Ukraina dostarcza, bowiem 12 proc. światowej podaży pszenicy i 20 proc. światowej podaży kukurydzy. Według S&P Global Platts jest także największym na świecie producentem oleju słonecznikowego. Tak było przed wojną.

W marcu tego roku eksport artykułów rolnych zmniejszył się czterokrotnie w porównaniu z lutym. Logistyka morska została skutecznie zamknięta blokadą portów morskich przez Rosję. Przewozy kolejowe i samochodowe do zachodniej granicy kraju są poważnie utrudnione. Teoretycznie można by zmaksymalizować możliwości przeładunkowe portów naddunajskich, którymi dziś do zagranicznych odbiorców trafia około 30 procent eksportu, ale to wymaga znaczących nakładów w infrastrukturę. Brakuje też barek, miejsc do cumowania i terminali. Nikt przed wojna nie planował ich rozbudowy.

Na dziś najefektywniejszym sposobem na eksport ukraińskich produktów pozostają połączenia kolejowe z Polską, Słowacją i Rumunią oraz plany wykorzystania rumuńskich portów czarnomorskich. Brane także pod uwagę są plany wykorzystania portu w Świnoujściu oraz portów Litwy, Łotwy i Estonii pod potrzeby ukraińskiego eksportu. Prezentowana koncepcja mówi o docelowej ekspedycji w ten sposób do 50 milionów ton zbóż.