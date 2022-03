Ukraińcy wypełnią lukę na polskim rynku pracy?

Skutki migracji można podzielić na krótko-, średnio- i długoterminowe.

Efekty migracji

Krótkoterminowe to głównie negatywne trendy, a wśród nich: odpływ pracowników z Ukrainy z branż o dużym procentowym udziale mężczyzn w zatrudnieniu: budowlana, transport i magazynowanie, przetwórstwo przemysłowe i pogłębienie się niedoborów pracowniczych w tych sektorach; utrzymanie, a nawet wzrost presji płacowej w związku z brakiem wykwalifikowanej kadry; wzrost kosztów, spadek aktywności w tych branżach i wyhamowanie inwestycji.

Średnioterminowe skutki są zdaniem autorów raportu potencjalnie pozytywne dla branż usługowych i obejmują takie zjawiska, jak: aktywizacja zawodowa przybyłych do Polski kobiet z Ukrainy; wzrost zatrudnienia w branżach o dużym udziale kobiet: edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, handel, pozostałe usługi; osłabienie presji na wynagrodzenia w powyższych sektorach; wzrost sprzedaży i potencjalny wzrost nowych miejsc pracy.

W długim horyzoncie trudno obecnie oszacować ilu uchodźców z Ukrainy znajdzie się w Polsce i ilu zdecyduje się tutaj zostać. Część z nich będzie bowiem emigrować do krajów Europy Zachodniej, lub - kiedy wojna się skończy - decydować się na powrót do swojej ojczyzny. Po wojnie, część obecnie zatrudnionych w Polsce Ukraińców może również zdecydować się na powrót do kraju, aby odbudowywać go ze zniszczeń wojennych.

Dwa miliony uchodźców

Wybuch wojny w Ukrainie doprowadził do znaczącego wzrostu ruchów migracyjnych na wschodniej granicy Polski. Od początku konfliktu Polska

przyjęła niemal dwa miliony uchodźców. Niezależnie od scenariusza zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, część z przyjętych przez

Polskę uchodźców może zdecydować się na pozostanie w naszym kraju przez dłuższy okres.



- Napływ potencjalnej dodatkowej siły roboczej stwarza możliwości dla niektórych branż, które od dłuższego czasu zgłaszają braki kadrowe jako

czynnik hamujący produkcję/sprzedaż. Wzrost zatrudnienia mógłby przełożyć się również na konsumpcję. Nowo zatrudnieni przeznaczyliby część wynagrodzenia na konsumpcję, generując dodatkowy popyt w gospodarce. W konsekwencji wspierałoby to wzrost polskiego PKB i powstawanie kolejnych miejsc pracy. Co więcej wzrost zatrudnienia mógłby również osłabić presję płacową z jaką od wielu miesięcy borykają się polscy przedsiębiorcy, a to z kolei mogłoby ograniczać inflację - czytamy w raporcie.



Wzrost zatrudnienia może nastąpić głównie w usługach, gdyż przeważającą część uchodźców stanowią kobiety. Duże zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy może pojawić się w branżach takich jak edukacja, ochrona zdrowia czy usługi administracyjne. Wzrost zatrudnienia może odnotować również sektor informacji i komunikacji, gdzie niemal 40% badanych przedsiębiorstw wymienia brak pracowników jako czynnik hamujący działalność. Jak dotąd obywatele Ukrainy stanowili około 60% wszystkich obcokrajowców pracujących w tej branży.



Według oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, ponad 60% przybywających do lutego 2022 roku do Polski imigrantów z Ukrainy stanowili mężczyźni - głównie młodzi, zatrudnieni przy prostych pracach. Obecnie część osób z tej grupy wróciła do kraju, aby bronić swojej ojczyzny. Według doniesień medialnych do 14 marca na Ukrainę wróciło z Polski nawet 160 tysięcy osób.

Odpływ obywateli Ukrainy z polskiego rynku pracy może być istotnym wyzwaniem dla budowlanki, przetwórstwa przemysłowego oraz transportu, które nawet przed wybuchem wojny cierpiały na niedobory kadrowe. Łącznie te trzy branże zatrudniają ponad 30% wszystkich pracujących w Polsce obywateli Ukrainy. Problemy z zatrudnieniem w tych sektorach mogą ograniczać bieżącą aktywność firm, hamować wzrost inwestycji i w konsekwencji osłabić dynamikę wzrostu PKB.



W najtrudniejszej sytuacji mogą znaleźć się branża budowlana - gdzie ponad 11% zatrudnionych stanowią pracownicy z Ukrainy, a ponad 40% przedsiębiorstw już wcześniej zgłaszało braki kadrowe, oraz transport i logistyka (12.6% zatrudnionych to Ukraińcy).

Ukraińcy wypełnią lukę na rynku pracy?

Polskie firmy od dłuższego czasu borykają się z brakiem pracowników lub trudnością w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry. W badaniach koniunktury niemal wszystkie branże wymieniały niedobór pracowników jako barierę działalności gospodarczej.



Skala zjawiska z roku na rok jest coraz większa. W porównaniu do lutego ubiegłego roku w każdej z branż wzrósł odsetek firm zgłaszających ten problem. Najpoważniejsza sytuacja występuje obecnie w sektorze budownictwa, gdzie ponad 40.0% ankietowanych firm wymienia brak pracowników jako barierę działalności. Malejąca podaż pracy to m.in. efekt sytuacji demograficznej w naszym kraju. Jeszcze w 2000 roku w Polsce na jedną osobę opuszczającą rynek pracy przypadały prawie 2 osoby wchodzące na rynek. Obecnie współczynnik zastępowalności pracowników jest znacznie niższy i wynosi raptem 0.67. Imigracja pracowników do Polski może w pewnym stopniu zastąpić te braki, co zresztą miało miejsce w ostatnich latach.