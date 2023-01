Ukrainian Spirit, nowa wódka w portfolio Stock Polska

Woda artezyjska użyta do produkcji pochodzi z dwóch źródeł. Pierwsze to lokalne ujęcie głębinowe z poziomu ponad 60 metrów, z którego można czerpać wodę bardzo niskiej kwasowością drugie to górskie źródło w Karpatach. Wódkę poddano procesowi filtracji i leżakowania w stalowych kadziach.

- Mimo iż kategoria wódek czystych notuje spadki swych udziałów to segmenty super i ultra premium większości kategorii alkoholi wciąż rozwijają się dynamicznie – mówi Łukasz Konieczny, dyrektor ds. rozwoju rynku i sprzedaży specjalistycznej w Stock Polska.

Marka Ukrainian Spirit powstała w 2018 roku. Po wybuchu wojny produkcja Ukrainian Spirit w Łucku nie została wstrzymana.