Ukraińska Wielkanoc – ZPP przygotowuje wydarzenie kulinarne

- Prawosławna Wielkanoc – ukraińska Pascha – odbywa się tydzień po naszej. Świętowanie jej to odmienne tradycje, inne potrawy, ale ta sama radość, życzliwość, nadzieja i wzajemność. Chcąc dać okazję do poznania się tych dwóch bliskich sobie, ale jednak różniących się kultur, postanowiliśmy, że zaprosimy Polaków i Ukraińców do wspólnego stołu. Dlatego wymyśliliśmy „Smak Warszawy dla Ukrainy” – charytatywno-integracyjne wydarzenie, które da nam okazję do spotkania i dowiedzenia się więcej o naszych sąsiadach – informuje ZPP.

Już w sobotę, 23 kwietnia, w warszawskiej Halii Gwardii dla mieszkańców stolicy gotować będą znani polscy i ukraińscy kucharze. Szefowie kuchni przedstawią sekrety przygotowywania najbardziej znanych potraw wielkanocnych.

W gronie zaproszonych do wspólnego gotowania znaleźli się m.in. Katarzyna Bosacka i Oliwia Bernady, Agnieszka Kręglicka z rodziną, Jan Kuroń i zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy Michał Olszewski, Matteo Brunetti i zespół Pectus, Dimitrij Babak z restauracji Baczewski oraz Michał Toczyłowski i Jarosław Kret.



W menu, które dla przygotowali, odnajdziemy: faszerowane jajka, kiełbasę białą zapiekaną w piwie, sałatkę jarzynową, pastę alla sorrentina, tradycyjny ukraiński barszcz na uszach wieprzowych, żurek (wegański i z kiełbasą), sernik ukraiński, sernik z sosem wiśniowym oraz wielkanocną paschę.