Ukraiński cukier w Polsce. Dlaczego ma kod 590?

W supermarketach sieci Carrefour i w e-sklepie sieci można kupić cukier wyprodukowany w Ukrainie w foliowym opakowaniu pod marką Simpl.

Produkt jest najtańszym cukrem w sklepach sieci Carrefour.

Niedawno także sieć Lidl wprowadziła do sprzedaży cukier w foliowym opakowaniu pod marką "Kuchnia Lidla.pl". Ten cukier również pochodzi spoza UE (sprawę opisywał portalspozywczy.pl).

Cukier z Ukrainy tańszy niż ten z Polski

Cukier pod marką Simpl dla spółki Carrefour Polska produkuje warszawska spółka Klarus. Kraj pochodzenia produktu to Ukrainia. Klienci w mediach społecznościowych dziwią się jednak, że towar ma kod kreskowy zaczynający się od 590.

Przypomnijmy, że niedawno w sklepach Lidl Polska pojawił się cukier w foliowym opakowaniu 1 kg. To produkt marki własnej "Kuchnia Lidla.pl". Dodatkowo są to sklepy gdzie jest to jedyny rodzaj cukru w ofercie i konsumenci nie mają alternatywnego wyboru. Cukier ten pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej (sprawę wcześniej opisywał portalspozywczy.pl).

W marketach Carrefour klienci mają do wyboru kilka marek cukru. Ten sprzedawany w foliowym opakowaniu marki własnej, wyprodukowany w Ukrainie jest jednak najtańszy. Kosztuje 5,79 zł. Obok kilka innych marek. Ceny? 5,99 zł.

Dzisiaj cukier Simpl jest sprzedawany w promocyjnej cenie 4,99 zł/kg.

Simpl cukier biały

Cukier Simp w marketach Carrefour

Kod kreskowy 590 na ukraińskim cukrze. Dlaczego nie 482?

Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia produktów spożywczych wyprodukowanych w Ukrainie albo w obwodzie lwowskim z kodem kreskowym 590. W świadomości konsumenckiej 590 to produkty wyprodukowane w Polsce. Tal jednak nie jest.

Takie przykłady pokazuje też aplikacja Pola:

Kod 590 a kraj pochodzenia, źródło wpis Twitter Pola

Jak rozszyfrować kod kreskowy?

Organizacja GS1 Polska, która jako jedyna w Polsce ma prawo do nadawania uprawnień do stosowania kodów GS1, wyjaśnia co oznaczają kody kreskowe produktu i jak je rozszyfrować. Przypominamy, 590 nie zawsze wskazuje na Polskę jako kraj pochodzenia.

Prawidłowa interpretacja znaczenia 13 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym (EAN-13) jest następująca:

Pierwsze 3 cyfry to prefiks organizacji krajowej GS1, czyli kraju w którym dana firma zarejestrowała się i uzyskała prawo znakowania produktów "kodami kreskowymi". Prefiks nie zawsze wskazuje na kraj pochodzenia produktu np. 590 nie oznacza, że produkty tak okodowane są "Made in Poland".

Następne cyfry (od czterech do ośmiu) to numer identyfikacyjny firmy, który razem z prefiksem GS1 tworzy „Prefiks firmy GS1".

Kolejne cyfry (od jednego do pięciu) oznaczają numer konkretnego produktu np. jogurt malinowy 250g.

Ostatnia cyfra to „cyfra kontrolna", która sprawdza poprawność całego numer.

Cukier w sklepach Carrefour

ICukier Simp w marketach Carrefour, fot. dlahandlu.pl

Ile kosztuje cukier w Polsce?

Cukier jest niekwestionowanym królem inflacji. Z naszego koszyka cenowego wynika, że średnia cena 1 kg cukru w popularnych sklepach w maju 2023 r. to 5,70 zł. Ile było rok temu? 3,93 zł. To olbrzymia podwyżka cen (1,77 zł). A ile cukier kosztował w maju 2021 r.? 2,61 zł!