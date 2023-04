Ukraińskie kurczaki cypryjskiego holdingu. Kto zarabia na bezcłowym imporcie drobiu z Ukrainy do UE?

Polscy drobiarze alarmują, że ukraiński drób wypiera ich z unijnego rynku i skarżą się na nierówną konkurencję.

Dzięki zniesieniu unijnych ceł koncern MHP dąży do zdominowania europejskiego rynku - uważają polscy producenci.

UE nie wspiera walczącej Ukrainy a bogacących się naszym kosztem oligarchów - uważają rolnicy.

Coraz trudniej podtrzymać tezę, że zniesieniem ceł na import płodów rolnych i produktów spożywczych z Ukrainy, Unia Europejska wspiera walczący z reżimem Putina kraj. Okazuje się bowiem, że na otwarciu unijnego rynku bogacą się jedynie ukraińscy oligarchowie oraz ich zagraniczni wspólnicy. Dowody na to przynosi zarówno rynek zboża, jak sytuacja na rynku drobiu.

Potentaci liczą zyski

Ukraiński oligarcha Kernel Verevskyi, założyciel spółki Kernel Holding SA. poinformował niedawno, że zamierza przejąć na własność firmę, która jest największym na Ukrainie eksporterem zboża i producentem oleju słonecznikowego. Biznesmen pochwalił się świetnymi wynikami finansowymi holdingu, do których walnie przyczyniło się zniesienie ceł importowych przez Unie Europejską. Oligarcha kontroluje obecnie 38 proc. udziałów w Kernel Holding przez swoje spółki zarejestrowane na Cyprze. Sam holding zaś to spółka zarejestrowana w Luksemburgu.

Tak jak Kernel Verevskyi na rynku zbóż, tak Jurij Kosiuk jest potentatem w eksporcie do UE ukraińskiego drobiu. To on ma 60 proc. udziałów w agroholdingu MHP, który jest na dobrej drodze do zdominowania europejskiego rynku drobiowego. Ale choć eksportowane przez MHP kurczaki pochodzą z ferm na Ukrainie, firma jest zarejestrowana na Cyprze. Kosiuk również chwali UE za otwarcie rynku, zniesienia kontyngentów i zniesienia ceł. I trudno się dziwić…

Jak donosi Wirtualna Polska, w raporcie z 11 kwietnia spółka MHP odnotowała 255 mln dolarów zysku operacyjnego, a jej przychody z eksportu osiągnęły 1,6 mld dolarów. To o 330 mln dol. więcej niż w roku 2021. To MHP wpuściła na unijny rynek większość ze 163 tys. ton mięsa, jakie przyjechało do UE z Ukrainy w 2022 roku.

Kość niezgody

Jak zauważa Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, holding MHP jest w branży drobiarskiej doskonale znany od wielu lat. Kilka lat temu głośno o nim było, jako o „wynalazcy” piersi kurczaka z kostką. W ten sposób firma wprowadzała na europejski rynek mięso unikając ceł przewidzianych dla mięsa bez kości, np. filetów drobiowych.

Cóż z tego, że Unia przepisy wreszcie uszczelniła, skoro i tak zaraz zniosła cła na eksport ukraińskiego drobiu. W efekcie drób z MHP zalewa rynek unijny, a europejscy producenci ponoszą straty – mówi Dariusz Goszczyński.

MHP posiada już w Holandii własne zakłady przetwórcze, gdzie ukraińskie kurczaki mogą być rozbierane i pakowane. Potem jako produkt unijny rozchodzą się po europejskim rynku w cenach zaporowych dla producenta z UE.

MHP to światowy potentat na rynku drobiarskim, jednak polscy drobiarze dotąd konkurowali z nim jedynie w krajach arabskich, azjatyckich czy afrykańskich. Na unijnym rynku chroniły ich cła i wysokie standardy produkcji i jakości. Dziś już tak nie jest…

