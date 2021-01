Unilever będzie wspierać małe firmy i działać na rzecz odpowiedniego wynagradzania pracowników

Unilever zadeklarował podjęcie szeregu kolejnych działań prospołecznych. Jednym z nich będzie osiągnięcie do 2025 r. obrotów na poziomie 2 miliardów euro rocznie z firmami, których właściciele lub osoby zarządzające pochodzą z grup niedostatecznie reprezentowanych. Unilever podejmie także działania w kierunku weryfikacji kwestii odpowiedniego wynagradzania pracowników swoich bezpośrednich podwykonawców i dostawców towarów.

Jednym z najważniejszych celów Unilever w zakresie działań prospołecznych jest zapewnienie różnorodności wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Firma, wdrażając nową strategię „Równość, włączenie i różnorodność” chce usunąć bariery i nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Uwzględnia ona wyrównywanie szans i zwiększanie możliwości dla osób z grup niedostatecznie reprezentowanych.

Jednym z celów strategii jest osiągnięcie do 2025 r. obrotów na poziomie 2 miliardów euro rocznie z dostawcami – małymi i średnimi firmami - których właścicielami lub menadżerami są kobiety, przedstawiciele mniejszości narodowych, osoby z niepełnosprawnościami oraz LGBTQI+. Poza współpracą, Unilever będzie wspierać partnerów w ramach nowego programu, zapewniającego dostęp m.in. do finansowania i możliwości nawiązywania kontaktów.

Ambicją Unilever jest poprawa standardów życia wszystkich pracowników na całym świecie. W związku z tym firma zapowiedziała, że do 2030 r. zarobki każdej osoby dostarczającej towary i świadczącej usługi na rzecz firmy będą pozwalać na godziwy poziom życia jej i jej rodzinie. Obejmie to zwłaszcza pracowników zatrudnionych w sektorze produkcji i rolnictwa. Firma deklaruje chęć współpracy z dostawcami, innymi przedsiębiorstwami, organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia systemowej zmiany i globalnego przyjęcia praktyk związanych z godziwym wynagrodzeniem.

Jednocześnie do 2025 r. Unilever wesprze 5 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie rozwijania ich działalności poprzez dostęp do wiedzy, finansowania i technologii.

Unilever zapowiada też działania przygotowujące pracowników i inne osoby spoza organizacji do zachodzących zmian społecznych i technologicznych. W tym celu do 2025 r. firma deklaruje przekwalifikowanie wszystkich pracowników lub podniesienie ich kwalifikacji, aby zdobyli kompetencje niezbędne w przyszłości. Poza rozwojem umiejętności pracowników, do 2030 r. Unilever wprowadzi również nowe modele zatrudnienia i umożliwi pracownikom elastyczne formy zatrudnienia.

– Dwa największe zagrożenia, przed jakimi stoi obecnie świat, to zmiany klimatu i nierówność społeczna. Należy podjąć stanowcze działania na rzecz budowania społeczeństwa, które wspiera poprawę warunków bytowych, jest otwarte na różnorodność, pielęgnuje talenty i każdemu zapewnia jednakowe możliwości. Bez zdrowego społeczeństwa nie można prowadzić zdrowego biznesu – powiedział Alan Jope, dyrektor generalny Unilever.