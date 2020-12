Unilever całkowicie brytyjską firmą, Holandia ociera łzy

Unilever wybrał wielką Brytanię, fot. Shutterstock

Od niedzieli Unilever ostatecznie stał się brytyjską firmą. Oznacza to koniec wieloletnich sporów między Holandią a Wielką Brytanią o siedzibę międzynarodowej korporacji.

Unilever posiadał podwójną tożsamość narodową od 1929 roku, z centralami w Londynie i Rotterdamie. Taka struktura była pozostałością po fuzji holenderskiej Margarine Unie i brytyjskiej grupy Lever Brothers, produkującej mydło.

Pierwsze plany uproszczenia struktury w celu obniżenia kosztów pojawiły się w 2018 roku. Początkowo Unilever miał przenieść się do Holandii, a tamtejszy rząd, kierowany przez Marka Rutte, chciał "na zachętę" znieść podatek od dywidend.

Jednak grupa inwestorów nie była przychylna przeprowadzce do Holandii. Obawiali się, że Unilever straci swoje prestiżowe miejsce w indeksie FTSE-100 na londyńskiej giełdzie. Pośrednio mogłoby to doprowadzić do spadku ceny akcji.

Tymczasem w holenderskich kręgach politycznych narastał sprzeciw wobec zniesienia podatku od dywidend i ostatecznie go nie zniesiono.

W czerwcu tego ogłoszono, że Unilever decyduje się na całkowicie brytyjską strukturę. Doprowadziło to do dużego niezadowolenia w kręgach politycznych w Holandii (oznaczało to, że kraj ten traciłby około 200 mln euro rocznie z tytułu podatku u źródła). Partia opozycyjna GroenLinks przedstawiła nawet projekt ustawy nakładającej na międzynarodową korporację karę w wysokości 11 mld euro. Jednak według "De Tijd" rozwiązania prawne nie są już w stanie zatrzymać koncernu. Oznacza to, że Unilever od niedzieli jest formalnie firmą brytyjską.