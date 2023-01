Unilever ma nowego szefa. Powrócił po latach

To nie pierwszy raz, kiedy Schumacher zagości na korytarzach Unilever – w latach 1997-2001 pracował jako dyrektor finansowy w niemieckim oddziale koncernu – zanim przeniósł się do firmy Ahold w Azji i Ameryce Środkowej, a następnie dołączył do Heinza, gdzie przez dziesięć lat pełnił różne funkcje.

Komunikat ma miejsce po około czterech miesiącach po ogłoszeniu przez Jope'a decyzji o odejściu z Unilever i rok po nieudanej próbie przejęcia jednego z działów GSK, co zirytowało akcjonariuszy.

Unilever za duży?

„Unilever stał się rozległym imperium, które desperacko potrzebuje większego skupienia się na tym, co robi najlepiej, zamiast ciągłego zagłębiania się w nowe obszary”, komentuje Russ Mould, analityk z AJ Bell.„

„Schumacher dobrze by zrobił, gdyby wprowadził kulturę otwartych drzwi wewnątrz i na zewnątrz. Musi odbudować zaufanie inwestorów i sporządzić solidny plan działania".