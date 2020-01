Unilever może sprzedać markę Lipton

Unilever rozważa sprzedaż swoich herbacianych marek: PG Tips i Lipton.

Zdaniem Ariana Bassari, analityka GlobaData, taki ruch nie byłby zaskoczeniem.

- Sprzedaż herbat do zaparzania w Wielkiej Brytanii wykazuje tendencję spadkową. Rynek skurczył się nawet o 7,8 mld litrów, i to pomimo historycznego przywiązania Anglików do tego napoju. Młodsi konsumenci, którzy znajdują się w ciągłym ruchu i mają mało czasu, wybierają kawę, która bardziej pasuje do ich stylu życia. Rynek napojów kawowych wydaje się stwarzać producentom więcej możliwości (napary nitro, kawy na zimno, sezonowe napoje), a picie kawy staje się nowym nawykiem Brytyjczyków - uważa analityk GlobaData.