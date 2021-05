Unilever nie chce powtórki z blokady Kanału Sueskiego, wdraża własny system

Transport morski odpowiada za ponad 80 proc. światowego handlu towarami, fot. Unilever

Unilever, właściciel m.in. takich marek jak: Dove, Domestos, Knorr, Cif czy Magnum, poinformował o wprowadzeniu Wirtualnej Wieży Kontroli Ruchu Morskiego – opartej na uczeniu maszynowym systemu monitorowania transportu.

Zablokowanie Kanału Sueskiego przez kontenerowiec obsługiwany przez firmę Evergreen Marine uświadomiło zarówno konsumentom, jak i firmom, jak ważny w łańcuchu dostaw jest transport morski. Obecnie ta forma transportu odpowiada za ponad 80 proc. światowego handlu towarami. Jednak efektywność transportu morskiego zależy od wielu czynników i działań. Nawet drobne opóźnienia w dostawach, mogą odbić się na zatrzymaniu produkcji, a w efekcie oznaczać dla przedsiębiorstw znaczne straty finansowe. Firma Unilever, posiadająca w swoim portfolio ponad 400 marek – m.in. produktów żywnościowych, środków czystości oraz środków do higieny osobistej i pielęgnacji ciała – wdrożyła z partnerami system Wirtualnej Wieży Kontroli Ruchu Morskiego (Virtual Ocean Control Tower).

Innowacja cyfrowa, która rozwiąże problemy żeglugi



System, bazujący na Elektronicznej Wymianie Danych (EDI - Electronic Data Interchange), umożliwia połączenia wszystkich punktów w łańcuchu dostaw. Dane o statusie każdej wysyłki są zatem precyzyjne i dostępne od ręki – na każdym etapie dostawy: od fabryki, do sprzedawcy czy sklepu. Co więcej, Wirtualna Wieża Kontroli Ruchu Morskiego wykorzystuje uczenie maszynowe (Machine Learning) i analitykę predykcyjną, dzięki czemu na bieżąco wysyłane są powiadomienia o możliwym wystąpieniu utrudnień – np. zatorów w porcie czy na trasie transportu. System korzysta z połączenia satelitarnego, w związku z czym istnieje możliwość śledzenia ponad 2000 statków i 400 portów oraz setek dostawców. Całość widoczna jest na interaktywnych mapach Google, które odświeżają się automatycznie co 30 minut. Sam Unilever w swojej flocie wykorzystuje ponad 12 000 kontenerów i 1500 statków, transportując drogą morską m.in surowce, opakowania i gotowe produkty do ponad 2,5 miliarda konsumentów w 190 krajach.

– Chcemy stworzyć elastyczny, responsywny i kompleksowy łańcuch dostaw. Wirtualna Wieża Kontroli Ruchu Morskiego to jeden z elementów tej układanki. Dzięki niej mamy wgląd we wszystkie etapy transportu w czasie rzeczywistym. Pozwala to lepiej planować i szybciej reagować na powstałe problemy, a nawet im zapobiegać – mówi Michelle Grose, Dyrektor ds. Logistyki i Realizacji Zamówień Unilever.

Zapobiegać problemom, a nie naprawiać ich skutki