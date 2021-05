Unilever rozszerzy portfolio o roślinne zamienniki mięsa na bazie grzybów

Sektor roślinnych zamienników mięsa w 2035 roku osiągnie wartość 290 miliardów dolarów, fot. mat. pras.

Unilever, właściciel m.in. takich marek jak: Knorr czy The Vegetarian Butcher, rozpoczął współpracę z firmą ENOUGH (wcześniej: 3F BIO). Dzięki temu rozszerzy swoje portfolio o nowe roślinne zamienniki mięsa powstałe na bazie mykoprotein.

Do wyhodowania wysokiej jakości białka, ENOUGH wykorzystuje unikalny proces fermentacji zero waste. Naturalne grzyby są karmione odnawialnymi surowcami – m.in pszenicą czy kukurydzą. Powstałe mykoproteiny ABUNDA® (mięso roślinne z grzybów) stanowi w pełni wartościowy składnik pożywienia posiadający zarówno wszystkie niezbędne aminokwasy, jak i wysoką zawartość błonnika pokarmowego.

- Roślinne zamienniki mięsa są jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Unileverze. Współpraca z firmą ENOUGH pomoże nam opracować i rozwijać bardziej zrównoważone produkty białkowe, które są smaczne, pożywne i przyczyniają się do pozytywnej zmiany. Cieszymy się, że zaawansowane technologie ENOUGH w przyszłości pozwolą nam poszerzać portfolio – powiedziała Carla Hilhorst, Wicedyrektor wykonawczy ds. badań i rozwoju w dziale Foods & Refreshment w Unilever.

Nowy rodzaj białka wpisuje się w dynamiczny rozwój należącej do Unilever marki The Vegetarian Butcher, odpowiadającej za segment alternatyw dla mięsa. Tylko w 2020 roku wzrosła ona o ponad 70 proc. W 35 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce, pojawiły się takie produkty jak Roślinny Whopper, czy Roślinne Nuggetsy. Produkty the Vegetarian Butcher w Polsce dostępne są również w sklepach sieci Carrefour.

Celem Unilever jest osiągnięcie do 2025-2027 roku sprzedaży w sektorze roślinnych alternatyw mięsa na poziomie 1 miliarda euro. Ostatnie prognozy wskazują, że sektor roślinnych zamienników mięsa w 2035 roku osiągnie wartość 290 miliardów dolarów.