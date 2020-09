Unilever sprzedaje dzięki Allegro, Frisco czy UberEats. Sprzedaż w górę

W ciągu pierwszego półrocza wartość zamówień Unilever w kanale sprzedaży internetowej w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. W ujęciu globalnym wzrost wyniósł 49 proc.

W pierwszym półroczu 2020 r., Unilever, właściciel m.in. marek Dove, CIF, Domestos, Coccolino czy Lipton, istotnie zwiększył globalną sprzedaż poprzez kanał e-commerce. Lokalnie, prym wiodła Polska, która zanotowała najwyższy wzrost w Europie Wschodniej, dostarczając 38 proc. całego wzrostu w tym regionie.

Z badania Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia wynika, że w pierwszym półroczu 2020 r. aż 33 proc. osób robiło zakupy online. Oznacza to wzrost liczby kupujących o ponad połowę. Jedną z najpopularniejszych kategorii było FMCG, dla której wartość zakupów gospodarstw domowych wzrosła aż o 53 proc.

W pierwszej połowie 2020 r. sprzedaż Unilevera poprzez kanały e-commerce wzrosła w ujęciu globalnym o 49 proc. W tym samym czasie e-commerce w Polsce rósł 4 razy szybciej. W ujęciu wartościowym jest to zdecydowanie najwyższy wzrost w całym regionie – Polska dostarczyła 38 proc. całego wzrostu e-commerce w Europie Wschodniej. Jak mówi Łukasz Kuczkowski, kierownik kanału sprzedaży e-commerce dla Polski i Europy Wschodniej, jedną z przyczyn wzrostu była zmiana strategii e-commerce firmy. Unilever postawił na rozpoznawalne marki takie jak: Dove, Lipton, Domestos, czy Coccolino.

– Na początku pandemii w Polsce, gdy dostrzegalne było zwiększone zapotrzebowanie wśród konsumentów na środki czystości i artykuły higieniczne, to właśnie ta kategoria generowała największe przychody. W drugim kwartale natomiast zdecydowaliśmy się na dużo większe wsparcie kategorii lodów – podkreśla Łukasz Kuczkowski.

Na początku roku Unilever rozszerzył działalność z największą platformą e-commerce w Polsce – Allegro, którą miesięcznie online odwiedza średnio ok. 18 mln konsumentów. Efekty działań widać wyraźnie na przykładzie marki Dove, która stała się liderem sprzedaży w swoich kategoriach produktowych.

Oprócz współpracy z Allegro firma rozwijała inne kanały sprzedaży – m.in. zdecydowano się

na rozszerzenie działań marketingowych z Frisco czy nawiązanie współpracy z platformą Uber Eats, za pomocą której klienci mogą kupować lody z dostawą do domu w ciągu 30 min.