Unilever w Polsce: Dwie spółki z zyskiem netto w wysokości 111 mln zł

Unilever Polska S.A. zakończyła rok 2019 z zyskiem na poziomie 65 miliona złotych w porównaniu z 69,1 miliona w 2018 roku. Natomiast Unilever Polska Sp. z o.o. osiągnęła zysk netto na poziomie 46,1 mln złotych (60,4 mln zł w 2018 r.).

Unilever Polska SA i Unilever Polska Sp. z o.o. złożyły w czerwcu sprawozdania finansowe za 2019 rok.

Unilever Polska Sp. z o.o.

- Unilever Polska Sp. z o.o. do połowy roku 2019 pełniła rolę dystrybutora o ograniczonym ryzyku

(tj. LRD) a spółka Unilever Europe BV z siedzibą w Holandii była Pryncypałem, jedynym „przedsiębiorcą” odpowiedzialnym za kompleksową działalność Grupy Unilever w Europie, zarówno w odniesieniu do łańcucha dostaw, jak i obsługi klienta. Od 1 lipca 2019 roku w wyniku zmian decentralizujących organizację europejską, spółka zaczęła działać w modelu CUBES, w którym ponownie stała się przedsiębiorcą w pełni odpowiedzialnym za strategię, sprzedaż i marketing na lokalnym rynku i w krajach bałtyckich. Unilever Europe BV pozostaje natomiast nadal odpowiedzialna za zarządzanie scentralizowanym łańcuchem dostaw - wyjaśnia firma w sprawozdaniu.

W roku 2019 zarząd firmy koncentrował się na maksymalizacji obrotów, reagowaniu na zmieniające się środowisko konkurencyjne, na rosnące znaczenie sprzedawców detalicznych. Ponadto w roku 2019 kontynuowano prace nad budowaniem widoczności produktów Unilever w sklepach i docieraniu do szerszej rzeszy konsumentów. Ważnym obszarem było również dostosowanie cen produktów do rosnących kosztów ich wytworzenia. Spółka konsekwentnie realizuje strategie rozwoju biznesu, z nastawieniem na kategorie kosmetyczno-chemiczne oraz kategorię lodów. Te właśnie kategorie produktów charakteryzują się relatywnie wyższą dynamiką wzrostu popytu, co stanowi o ich szczególnej atrakcyjności. Wzbogacając portfolio o kolejne marki, spółka zwiększa swoje zaangażowanie na rynku polskim, sygnalizując tym długookresowe plany rozwoju biznesu w Polsce. W związku ze zmianą modelu działalności spółka wypłaciła Unilever Europe BV rodzaj odszkodowania za utraconą zyskowność „Entry Payment” w kwocie 85 mln złotych. Spółka planuje rozliczyć ten koszt w okresie 3 letnim.