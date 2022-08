UOKiK: 1/3 skontrolowanych wanienek dziecięcych nie nadaje się do użytku

UOKiK skontrolował 27 przedsiębiorców i 55 partii artykułów do kąpieli. Pod lupę zostały wzięte oznakowania i konstrukcje wanienek dziecięcych. W wyniku przeprowadzonej kontroli zostało zakwestionowanych 15 partii produktów, stanowi to 30% wszystkich zbadanych sprzętów do pielęgnacji dzieci. W konsekwencji stwierdzono 2 wadliwe konstrukcje i 13 partii o nieprawidłowym oznakowaniu.