UOKiK bada kosmetyki. Celia, JOOP, BIELEDA i Dr Irena Eris mają zakazane substancje w składzie

Najczęstsze zastrzeżenia dotyczyły braku lub nieprawidłowej informacji o składnikach i funkcji produktu oraz przekroczenia daty trwałości.

255 kontrol IH w zakresie sprzedaży kosmetyków



Produkt kosmetyczny, zgodnie z przepisami oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. Do zadań Inspekcji Handlowej (IH) należy kontrola przestrzegania przez dystrybutorów oferujących do sprzedaży kosmetyki przepisów ustawy o produktach kosmetycznych.

Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na 2022 r., IH przeprowadziła na terenie całego kraju 255 kontroli, sprawdzając prawidłowość oznakowania różnego typu kosmetyków oraz prawidłowość obrotu tymi produktami, a także sprawdzając deklarację znajdujących się na opakowaniach oświadczeń marketingowych dotyczących działania kosmetyków (tzw. claims). Kontrolą objęto kosmetyki kolorowe, w tym: cienie, szminki, pudry, podkłady, róże, itp., lakiery do paznokci i szampony do włosów.

Kontrole przeprowadzono u 255 przedsiębiorców, w tym u: 237 prowadzących sklepy detaliczne oraz 18 hurtowników. Nieprawidłowości stwierdzono u 121 dystrybutorów (113 prowadzących sklepy detaliczne i 8 hurtowników).

Zakazane składniki w kosmetykach sprzedawanych na rynku

Analizując podane na opakowaniach informacje o składzie surowcowym produktów, sprawdzono, czy kosmetyki nie zawierają substancji niedozwolonych wskazanych w załączniku II do rozporządzenia 1223/2009, substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, wskazanych w załączniku III do ww. rozporządzenia, barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych.

W 4 przypadkach stwierdzono w składzie produktu substancje

należące do grupy substancji zakazanych do stosowania w produktach kosmetycznych, wskazanych w załączniku nr II do rozporządzenia 1223/2009, tj.:

• w wykazie składników podano Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC) (3 i 4-(4-hydroksy-4-metylopentylo) cycloheks-3-eno-1-karboaldehyd) w poniższych kosmetykach:

» Celia Velvet De Luxe, puder rozświetlający 106, DAX COSMETICS POLAND Sp. z o.o. Duchnów ul. Spacerowa 17,

05-462 Wiązowna;

» Woda toaletowa JOOP HOMME 75 ml, Coty, 14 rue du

Quatre Septembre, 75002 Paris;

• w wykazie składników podano Butylphenyl Methylpropional

(aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo) propionowy, w poniższych

kosmetykach:

» Krem booster z bioaktywną wodą cytrusową BIELEDA 50 ml, BIELENDA Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Sp. k., ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków;

» Mineralny Puder Matujący 02 naturalny, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.

Ponadto w odniesieniu do Egyptian sun Margaret Cosmetics puder w kulkach silk pearl, Margaret Cosmetics, ul. Bursztynowa 9, 05-074 Cisie - wyrobu niebędącego produktem spłukiwanym stwierdzono w składzie substancję wymienioną w zał. IV do rozporządzenia 1223/2009 w poz. 62, która

zgodnie warunkiem jej stosowania może być zawarta jedynie w produktach spłukiwanych.