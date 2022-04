UOKiK bada przenośne grille. 8 na 10 miało wady konstrukcyjne

Inspekcja handlowa w I kwartale 2022 roku, badała przenośne grille (wielorazowe i jednorazowe), aby ocenić ich bezpieczeństwo.

Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 29 partiach grilli, co daje 24,8%.

W porównaniu do poprzedniej kontroli w tym temacie, przeprowadzonej w III kwartale 2017 r., widoczny jest wyraźny wzrost ogólnego odsetka zakwestionowanych partii produktów.

Badanie

Inspekcja handlowa w I kwartale 2022 roku, badała przenośne grille (wielorazowe i jednorazowe), aby ocenić ich bezpieczeństwo.

Badanie przeprowadzono pod kątem prawidłowości oznakowania oraz cech mechanicznych, w tym poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych w oparciu o wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Kontrolami objęto 51 przedsiębiorców, w tym: 23 placówki detaliczne wielkopowierzchniowe, 15 placówek detalicznych, 6 producentów, 3 sprzedawców hurtowych, 2 importerów, 2 pierwszych dystrybutorów. Łącznie skontrolowano 117 partii grilli.

Wyniki kontroli

Ogółem zakwestionowano 37 partii produktów (co stanowi 31,6% wszystkich skontrolowanych), z czego w 11 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników.

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali próbki 10 modeli grilli (9 wielokrotnego użytku i 1 jednorazowy) i przekazali je do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normach PN-EN 1860-1+A1:2017-08 i PN-EN 1860-4:2005. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 8 próbek (80% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości konstrukcyjne np. palenisko wykonane ze zbyt cienkiej blachy czy zbyt duże prześwity między prętami rusztu na żywność.

Dodatkowo, w ramach badań organoleptycznych inspektorzy IH zakwestionowali 3 modele grilli, z uwagi na: brak uchwytów przy ruszcie na żywność – 2 przypadki, niewystarczającą głębokość paleniska – 1 przypadek.

Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 29 partiach grilli, co daje 24,8%.

Nieprawidłowości

Ujawnione nieprawidłowości to m.in.: brak na opakowaniu/bezpośrednio na produkcie/w instrukcji użytkowania piktogramów informacyjno-ostrzegawczych – 15 przypadków, niewłaściwe sformułowane lub niekompletne ostrzeżenie słowne – 7 przypadków, niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 6 przypadków, brak ostrzeżenia słownego na produkcie – 5 przypadków, ostrzeżenie słowne na produkcie w języku obcym, bez polskojęzycznej wersji – 3 przypadki, błędne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek – 3 przypadki.

Działania Inspekcji Handlowej

Nieprawidłowości stwierdzono u 25 przedsiębiorców, tj. około połowy skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupełnienie uchybień w oznakowaniu następowało jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek lub produkty były wstrzymywane od sprzedaży do czasu jego poprawy.

Z kolei w przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na wady konstrukcyjne, kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymali w trybie natychmiastowym ich dalszy obrót. W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wystosowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek 6 wystąpień pokontrolnych/pism informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień.

Działania UOKiK

Do UOKiK wpłynęły dotychczas akta kontroli dotyczące 5 partii grilli zakwestionowanych organoleptycznie. We wszystkich przypadkach wszczęto postępowania administracyjne.

- Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w blisko 1/3 skontrolowanych partii grilli. W porównaniu do poprzedniej kontroli w tym temacie, przeprowadzonej w III kwartale 2017 r., widoczny jest wyraźny wzrost ogólnego odsetka zakwestionowanych partii produktów (obecnie wyniósł on 31,6%, poprzednio 20,2%), choć tym razem skontrolowano o 42,4% mniej partii grilli (aktualnie 117, poprzednio 203). Pogorszenie wyników jest widoczne również w liczbie produktów zakwestionowanych z uwagi na występowanie defektów konstrukcyjnych. W ramach obecnych działań kontrolnych ujawniono 11 partii wadliwych modeli grilli, z kolei w 2017 r. było ich zaledwie trzy. Należy zaznaczyć, że uprzednio do badań laboratoryjnych skierowano próbki 5 grilli, podczas tegorocznej kontroli dwa razy więcej – podsumowuje UOKiK.