UOKiK daje zielone światło - PreZero może przejąć kolejną spółkę

Firma PreZero była obecna na festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie kontroli nad śląską spółką Komart przez PreZero International GmbH z siedzibą w Neckarsulm.

PreZero należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

PreZero kompleksowo zarządza odpadami różnego rodzaju, począwszy od tych pochodzących z gospodarstw domowych, po generowane przez handel czy przemysł.

Marka oficjalnie weszła do Polski w styczniu 2019 r. poprzez przejęcie Toensmeier. Grupa Tonsmeier to piąta pod względem wielkości niemiecka firma zajmująca się gospodarką odpadami. W 2017 r. obroty grupy wyniosły ok 500 mln euro. Kontrahenci nie ujawnili wartości transakcji.

PreZero w Polsce zatrudnia ponad 1000 osób, posiada 7 spółek i ma 13 własnych oddziałów.

Grupa Schwarz kontroluje w Polsce aż 14 spółek zależnych (Kaufland Polska Markety, Immo –Log – Retail, Lidl Polska sp. z o.o. z sp. k., Lidl sp. z o.o., Lidl Polska sp. z o.o., Delta Marketing Services, Lidl Online International Logistics, PreZero Polska, PreZero Service Centrum, PreZero Service Południe, PreZero Recykling Szkła, PreZero Recykling Zachód, PreZero Service Wschód oraz PreZero Service Zachód).

Komart jest aktywny na terenie Górnego Śląska, gdzie zajmuje się świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych oraz ich gospodarką. Komart posiada również własną instalację komunalną w Knurowie. Kapitał spółki wynosi 500.000 zł. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018

wyniosło 60 osób. Uchwałą z 19 czerwca firma postanowiła zysk za 2018 r. w wysokości 23,8 mln zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.