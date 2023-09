UOKiK edukuje przedszkolaków

Scenariusze zajęć to jedna z pomocy edukacyjnych, dostępnych nieodpłatnie na stronie malykonsument.uokik.gov.pl.

Przygotowane są także gry online zaprojektowane z myślą o dzieciach: „Sklepowe memo” i „Na zakupach” – przez zabawę uczą mądrych wyborów konsumenckich, pozwalają ćwiczyć pamięć i spostrzegawczość.

Każdy może skorzystać z materiałów w domu.

- Wszyscy jesteśmy konsumentami – niezależnie od wieku. Dlatego warto przygotowywać dzieci do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów – także zakupowych. W trosce o najmłodszych UOKiK podejmuje różne inicjatywy wspierające edukację dzieci i ich rodziców - tłumaczy UOKiK.

Jakie prawa ma młody konsument?

Przed ukończeniem 13. roku życia dzieci samodzielnie mogą robić jedynie drobne zakupy związane z codziennym życiem, np. zapłacić za zeszyt czy napój. Uczą się zarządzania kieszonkowym, oszczędzania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Gdy kupią np. drogą grę, rodzice mają prawo unieważnić taką transakcję. Nastolatki między 13. a 18. rokiem życia w świetle prawa mają już większą samodzielność, choć cały czas należą do szczególnie wrażliwej grupy konsumentów. Mogą wydawać kieszonkowe, ale przy drogich zakupach typu laptop lub rower nadal wymagana jest zgoda rodziców.

UOKiK dla przedszkolaków

Niemal codziennie kupujemy produkty, korzystamy z usług, zawieramy umowy. Dzieci nie są jeszcze samodzielnymi konsumentami, ale mają wpływ na decyzje rodziców i opiekunów. Uczą się przez obserwację i tak zdobywają pierwsze doświadczenia – także zakupowe. W rozwijaniu w nich zainteresowań dotyczących tematyki konsumenckiej może pomóc działające od 2022 roku ABC Małego Konsumenta. To projekt skierowany do rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci w wieku 4-5 lat. UOKIK proponuje w nim scenariusze zajęć i gry online, które pozwalają zainteresować najmłodszych zagadnieniami takimi jak:

- kim jest konsument,

- gdzie robimy zakupy,

- co to jest paragon i do czego służy,

- czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać,

- jak robić przemyślane zakupy.

- Wspieranie dzieci i ich rodziców w rozwijaniu kompetencji konsumenckich jest dla nas niezwykle ważne. Nauka najmłodszych o zasadach funkcjonowania rynku, bezpiecznych zakupach czy prawach klienta to inwestycja w przyszłe pokolenie świadomych konsumentów. Tym bardziej cieszymy się z dużego zainteresowania projektem „ABC Małego Konsumenta” wśród przedszkoli. Warto, abyśmy jako rodzice i opiekunowie wspierali ich w budowaniu właściwych postaw konsumenckich, tak ważnych w dorosłym życiu – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.