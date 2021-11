UOKiK ingeruje w rynek spożywczy? O praktykach opowiada ekspert Baker McKenzie

Jak dodaje, Urząd patrzy na rynek z kilku perspektyw – z perspektywy ochrony konsumenta, z perspektywy relacji konkurencyjnych oraz z perspektywy specyficznej dla sektora – ustawy przewagowej.

Kontrole UOKiK na rynku spożywczym

- Toczy się szereg tematów, które mają związek z cenami, inflacją, i które mocno wpływają na to, jak firmy będą w kolejnych latach kształtować swoją politykę handlową, dystrybucyjną i cenową. Od pamiętnej sprawy sprzed niecałego roku, kiedy jedną z sieci handlowych została ukarana za akcję rabatową, temat rabatów będzie rozpalał nas wszystkich i prezesa Urzędu. UOKiK skontrolował wiele sieci i wydał raport na ten temat. Co do zasady te rabaty nie powinny być ustalane po zawarciu danej relacji handlowej - mówił Mikołaj Piaskowski.

Potwierdził, że zdaniem Urzędu zbyt wielka ilość rabatów w relacji handlowej nie są właściwe.

- Prezes UOKiK skupia sia się na tym jak prezentowane są ceny w sklepach, w internecie w ogłoszeniach, a jakie finalnie płacą konsumenci w kasie - dodał.

UOKiK - ustawa o przewadze kontraktowej

- Próbując sprawdzić czy podwyżki cen na rynku związane są stricte z inflacją lub szerszymi mechanizmami gospodarczymi, UOKiK będzie się posługiwał już za chwilę nową ustawą o przewadze kontraktowej, która wpłynie na większość umów handlowych zawieranych przez firmy spożywcze. To kolejne pole do kontroli dla Urzędu - mówił ekspert Baker McKenzie.

- Ponadto pojawia się ciekawa i niebezpieczna koncepcja patrzenia na przedsiębiorstwa spożywcze z perspektywy grupy kapitałowej i ewentualnego karania w oparciu o obroty całych grup - dodał.

