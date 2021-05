UOKiK kontra Biedronka - przestroga dla całego rynku?

Właściciel sieci Biedronka nie zgadza się z karą nałożoną przez prezesa UOKiK , fot. mat. pras.

UOKiK już za poprzedniego prezesa mocno nastawił się na ochronę konsumenta. Jego następca zdaje się ten trend kontynuować. Biedronka jako rynkowy lider musi liczyć się z tym, że jej poczynania będą bacznie obserwowane. Kary, poza finansowym wymiarem, mają drugi cel - prewencję.

Biedronka jest liderem na rynku sieci spożywczych. To także jeden z największych pracodawców w naszym kraju, zatrudniający 70 tys. pracowników

Sprzedaż w sklepach Biedronki wzrosła w 2020 roku do 13,47 mld euro. Za rok podatkowy 2019 właściciel sieci zapłacił ponad 623,88 mln zł podatku dochodowego, co było najwyższym wynikiem wśród sieci handlowych w Polsce

Detaliście od lat z uwagą przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK prześwietla Biedronkę

W grudniu 2018 roku UOKiK wydał decyzję, kwestionującą procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w należącej do Jeronimo Martins sieci. Kolejne poważniejsze postępowanie uruchomiono latem 2019 roku. Po serii kontroli Urząd zarzucił Biedronce nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Dotyczyło to głównie dostawców owoców i warzyw. Sieć stosowała zdaniem UOKiK niejasny system rabatów jakich zobowiązani byli udzielać dostawcy. Szczególne kontrowersje wzbudził rabat, którego wielkość nie była określony w umowie, a dostawcy byli zobowiązani udzielić go na koniec okresu rozliczeniowego, pod groźbą wysokiej kary umownej. Taka praktyka zdaniem Urzędu stawiała dostawcę na gorszej pozycji negocjacyjnej, ponieważ nie był w stanie w realny sposób zaplanować swoich przychodów. To postępowanie zakończyło się w grudniu 2020 r. nałożeniem na sieć kary w wysokości 723 mln zł.

W 2019 roku UOKiK wszczął wobec Biedronki jeszcze jedno postępowanie. Tym razem chodziło o nieuczciwe praktyki cenowe. Po skargach od konsumentów kontrole Inspekcji Handlowej ujawniły różnice między kwotą uwidocznioną na półce a tą zakodowaną w systemie - konsument płacił przy kasie więcej, niż wynikało z informacji na półce. Ujawniono też braki cen przy produktach. Według twierdzeń UOKiK takich naruszeń było kilkaset w trakcie prowadzonej kontroli. Prezes Urzędu nałożył na detalistę karę w wysokości 115 mln zł. Następne postępowanie wobec portugalskiej sieci dotyczyło wprowadzania konsumenta w błąd, co do kraju pochodzenia towaru. Pomimo trwającej pandemii wskutek skarg konsumentów inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości dotyczące podawania nieprawdziwych informacji o kraju pochodzenia owoców i warzyw - produkty pochodzące z zagranicy oznakowane były jako polskie. W efekcie w kwietniu br. prezes UOKiK nałożył na sieć kolejną karę w wysokości 60 mln zł.

Biedronka: Kara nieproporcjonalna i dyskryminująca