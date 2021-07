UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia sklepu Tesco przez Carrefour

Według UOKiK, koncentracja może doprowadzić do sytuacji, w której Carrefour Polska nie będzie musiał rywalizować na lokalnym rynku z innymi hipermarketami. Fot. Shutterstock

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez Carrefour Polska powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket Tesco w Bielanach Wrocławskich.

Jak ocenia, koncentracja może doprowadzić do sytuacji, w której Carrefour Polska nie będzie musiał rywalizować na lokalnym rynku z innymi hipermarketami

Przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Carrefour Polska części mienia spółki Ingka Centres Polska w postaci powierzchni handlowej wykorzystywanej na potrzeby hipermarketu Tesco w Centrum Handlowym Aleja Bielany w Bielanach Wrocławskich.

Przeczytaj także: Carrefour wprowadza wodę w butelkach zwrotnych

W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Dlatego Prezes Urzędu skierował sprawę do II etapu.

- Z przeprowadzonego badania rynku wynika, że koncentracja może doprowadzić do sytuacji, w której Carrefour Polska nie będzie musiał rywalizować na lokalnym rynku z innymi hipermarketami. Ponadto konsumenci mieszkający w okolicach przejmowanego hipermarketu mieliby ograniczony wybór sklepu, w którym mogą zrobić zakupy. Dlatego wystosowałem zastrzeżenia do tej koncentracji - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Analiza tej sprawy i dotychczasowe orzecznictwo Prezesa Urzędu oraz organów antymonopolowych innych krajów pokazują, że teren rywalizacji hipermarketów o klientów to obszar o promieniu do 25 minut jazdy samochodem. To maksymalna odległość, jaką konsumenci są zazwyczaj skłonni pokonać w poszukiwaniu innego hipermarketu.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Carrefour otrzymał zgodę na przejęcie części mienia EPP Retail – Galeria Olimpia (chodziło o sklep Tesco w Bełchatowie). Sieć otrzymała także zgodę na przejęcie lokalu Tesco CH Magnolia Park we Wrocławiu.

W kwietniu tego roku UOKiK zgodził się na przejęcie przez sieć Carrefour dwóch hipermarketów Tesco zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Częstochowie.

Na ceowniku Carrefour sa kolejne lokalizacje po Tesco. 9 lipca do UOKIKu wpłynął wniosek Carrefour Polska dotyczący nabycia części mienia spółki Topaz Jewel z Warszawy. Chodzi o sklep po Tesco w Suwałkach.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia E.Leclerc Kielce przez Kaufland.

Zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie.