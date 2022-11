UOKiK, Makro, Grupa Muszkieterów, TOMRA, POHiD, Accenture i Sodexo w debacie o nowym handlowym ładzie!

Debata "Nowy handlowy ład" odbędzie się 8 listopada 2022 (9.30-11.00) i zainauguruje drugi dzień XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Podczas panelu poruszymy m.in. następujące kwestie:

· Czym żyje branża: system kaucyjny, kryzys energetyczny, presja płacowa

· Czas wyzwań, czas możliwości: handel zawsze otwarty na zmiany

· Wygodny konsument w czasach inflacyjnego tornado

· Dwa miliony nowych konsumentów i pracowników

· Franczyza: nowe uregulowania prawne i biznesowe

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

° Tomasz Chróstny, prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

° Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów

° Karol Kamas, CMO, Member of Executive Board, Sodexo Benefits and Rewards Services

° Agnieszka Kubera, dyrektor zarządzająca Accenture w Polsce

° Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA

° Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North, TOMRA

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu już po raz 15.

Jubileuszowa edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy do rejestracji

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to dwa intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.