UOKiK na EEC 2023: Greenwashing jest potwierdzeniem, że firmy chcą być "zielone"

- Różne przedsiębiorstwa podejmują szereg akcji, aby zakomunikować swoje ekologiczne podejście, zmieniają logo na zielone, mówią więcej o ekologii, prześcigają się w tym, żeby pokazać jak bardzo są eko - dodał prezes UOKiK.

- Oczywiście, nieraz za takimi działaniami kryje się to, że przedsiębiorstwom to się po prostu opłaca. Pod pozorem ekologii mogą wygenerować dla siebie oszczędności. Jednak takie pozory ekologiczności mogą wprowadzać klientów w błąd - ocenił Chróstny.



- Ponad 53 proc. klientów wskazuje, że bierze pod uwagę podejście firmy do ekologii, a jednocześnie 40 proc. badanych jest w stanie zrezygnować z produktu, jeśli ten nie będzie ekologiczny, co ma mocny wpływ na konkurencyjność i zachowania między przedsiębiorcami - podał statystyki Tomasz Chróstny.

Jak mówił prezes UOKiK, w Polsce oraz Unii Europejskiej jest wiele inicjatyw o charakterze regulacyjnym. - Mają zapewnić rzetelność informacji, jakie firmy przekazują klientom tak, aby nie byli oni wprowadzani w błąd - podkreślił.

- W kontekście konkurencyjności niezwykle ważne jest też, aby brać pod uwagę państwa, które dołączyły do zielonej transformacji później. Nie da się mówić o zrównoważonym rozwoju jednocześnie pomijając takie państwa. To ogromne wyzwanie z punktu widzenia konsumentów i informacji, które otrzymujemy, ale także z punktu widzenia gospodarczego, żeby zapewnić globalnie zrównoważony rozwój - podsumował.