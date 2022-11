UOKiK na FRSiH 2022: To już nie są czasy "dzikiego wschodu"

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK podczas debaty "Nowy handlowy ład" na FRSiH 2022 wskazał, że aktualna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem.

UOKiK: Przed nami trudne czasy

- Wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że przed nami trudny czas. Rosnące stopy procentowe, uszczuplone dochody gospodarstw domowych, presja inflacyjna, cena koszyka dóbr podstawowych idzie w górę, ceny energii rosną. To wszystko będzie powodowało ograniczenie inwestycji i wstrzymanie transformacji technologicznej. Będziemy więc mieli do czynienia z luką technologiczną między największymi podmiotami, które stać na te inwestycje, a mniejszymi graczami, którzy nie będą mogli sobie na to pozwolić - dodał.

Prezes UOKiK o szukaniu oszczędności

Prezes UOKiK ocenił, że rok 2023 zapowiada się jako trudny, w związku z czym konsumenci i przedsiębiorcy będą szukali oszczędności.

- W obecnych realiach przedsiębiorcy powinni być jeszcze bardziej odpowiedzialni za siebie. W obliczu zakłóceń łańcuchów dostaw często podstawowych produktów, istotne jest żeby dbać o uczciwe relacje między podmiotami. Nie chodzi tylko o regulacje, ale podstawową elementarną uczciwość. Im trudniejszy czas, tym większa powinna być dbałość o przedsiębiorców i temu będziemy się przyglądać - dodał.

Tomasz Chróstny: Rok 2022 przyniósł więcej wyzwań niż pandemia

- Mieliśmy do czynienia z innym rodzajem wyzwań. Jesteśmy krajem granicznym, co powoduje, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy znaleźli się pod ogromną presją, która spowodowała spadek siły nabywczej i wzrost kosztów. W takiej sytuacji firmy muszą uporządkować procesy biznesowe i zadbać o relacje z dostawcami - uczciwość i transparentność nie tylko wynikające z przepisów muszą być zapewnione - dodał.

UOKiK: Dbamy o uczciwość w biznesie

Prezes UOKiK zapewnił, że działania urzędu mają na celu przede wszystkim zapewnienie uczciwości w biznesie.

- To już nie są czasu "dzikiego wschodu", w których kapitał krążący po świecie może pozwolić sobie u nas na praktyki, na które nie może sobie pozwolić w kraju rodzinnym. Może to spowodować nie tylko utratę renomy czy nałożenie sankcji administracyjnych, ale i dalsze zmiany prawne, które będą mogły utrudniać prowadzenie działalności - dodał.



Chróstny wskazał, że urząd będzie coraz głębiej wnikał w relacje sieci z dostawcami.

- Bardzo istotne jest dla nas zadbanie o to, żeby te relacje były uczciwe. Badamy relacje bezpośrednie sieci z dostawcami i widzimy, że część nieuczciwych praktyk odbywa się z udziałem podmiotów trzecich spoza terytorium Polski. Mamy coraz więcej narzędzi by z tym walczyć, w tym m.in. dane z systemu bankowego czy podatkowego - podsumował.