UOKiK przesuwa do II etapu przejęcie przez Kaufland lokalizacji po Tesco

Wniosek sieci Kaufland o przejęcie lokalizacji po Tesco w Galerii Bursztynowej w Ostrołęce został skierowany do drugiego etapu – dowiedział się portal dlahandlu.pl. Jak uzasadnia Urząd, koncentracja wywiera wpływ na lokalny rynek HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty).

Postępowanie dotyczy nabycia przez Kaufland Polska Markety mienia wcześniej wykorzystywanego do prowadzenia hipermarketu Tesco zlokalizowanego w Centrum Handlowo-Usługowym Galeria Bursztynowa w Ostrołęce przy ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila" 28. Mienie to zostanie nabyte od BTN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrołęce.

- Koncentracja wywiera wpływ na lokalny rynek HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty). Według zgłaszającego szacunkowe, łączne udziały uczestników transakcji na poszczególnych rynkach są wysokie i wynoszą od ok. 20 proc. do ponad 30 proc. Zgłaszający nie ma dostępu do rzeczywistych danych sprzedażowych swoich konkurentów. Ponadto nie istnieją wiarygodne publicznie dostępne dane dotyczące poszczególnych rynków, na których działają uczestnicy koncentracji - wielkość rynków, udział uczestników koncentracji i ich konkurentów. Bez tych danych UOKiK nie może ocenić tej transakcji. W ocenie prezesa UOKiK aby zweryfikować te informacje konieczne jest przeprowadzenie badania rynku dlatego w grudniu skierowaliśmy sprawę do drugiego etapu – informuje UOKiK.

Przypomnijmy, na początku grudnia 2019 r. sieć Kaufland zgłosiła kolejny wniosek do UOKiKu, o nabycie części mienia spółki BTN z siedzibą w Ostrołęce. Chodzi o sklep Tesco.

Wcześniej Kaufland Polska złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie prowadzenia działalności handlowej w lokalizacjach, w których mieszczą się aktualnie sklepy Tesco w sześciu miastach w Polsce - w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Ostrołęce oraz w Lublinie.

