UOKiK przetestował 10 modeli tornistrów

- Tornister to podstawowy punkt na liście wyprawki szkolnej. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na jego funkcjonalność, wytrzymałość oraz przede wszystkim bezpie­czeństwo dla kręgosłupa dziecka. Jak można to sprawdzić w praktyce? Wyjaśniamy to w #UOKiKtestuje, w którym zbadaliśmy 10 modeli tornistrów różnych marek. Spe­cjaliści z laboratorium UOKiK ocenili tor­nistry pod kątem obecności odblasków, funkcjonalności i wytrzymałości. Spraw­dzili też, ile waży każdy model, i czy spody tornistrów są wodoodporne – wyjaśnia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

fot. UOKiK

fot. UOKiK

fot. UOKiK

fot. UOKiK

Do badań wytypowano 10 modeli tornistrów na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego przez Inspekcję Handlową w maju 2021 r. w sklepach internetowych i stacjonarnych w całej Polsce. Badania wykonali pracownicy w laboratorium UOKiK w Lublinie posiadającym akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Wszystkie modele posiadały usztywnione dno oraz plecy, regulowane szelki oraz uchwyt do podnoszenia. Metody badań opracowano z wykorzystaniem normy DIN 58124, która opisuje wymagania dla tornistrów szkolnych. Badania wszystkich modeli wykonywano w ten sam sposób, w tych samych warunkach. Tornistry przeszły w sumie 190 testów, podczas których uzyskano 1723 wyniki cząstkowe.