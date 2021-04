UOKiK przetestował proszki do białych tkanin. Który najlepiej usuwa plamy?

UOKiK sprawdził jakość proszków do prania białych tkanin,fot. za UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał 10 proszków do prania białych tkanin. Proszki przeszły w sumie 197 testów, podczas których UOKiK uzyskał 5392 wyniki cząstkowe.

Specjaliści z laboratorium sprawdzili skuteczność usuwania plam oraz wpływ proszku na wytrzymałość i kurczenie się tkaniny po praniu. Zweryfikowali również, czy masa proszku jest zgodna z deklaracją na opakowaniu. Obliczyli, ile wynosi koszt proszku na jedno pranie, a także ocenili stosunek jakości produktów do ich ceny.

Do badań UOKiK wytypował 10 proszków do prania białych tkanin na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa. Proszki były kupowane w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach. Badania wykonali pracownicy akredytowanego laboratorium UOKiK w Łodzi. Trwały one od grudnia 2020 roku do lutego 2021 roku. Proszki przeszły w sumie 197 testów, podczas których UOKiK uzyskał 5392 wyniki cząstkowe.

Aby sprawdzić, jak proszki usuwają plamy, pracownicy laboratorium UOKiK wykorzystali gotową dzianinę bawełnianą z zestawem 15 rodzajów standaryzowanych zabrudzeń, takich jak herbata, podkład w płynie (make-up), lody czekoladowe czy sos spaghetti.

Fot. UOKiK

Badania zdolności usuwania plam, wytrzymałości tkanin i ewentualnej zmiany jej rozmiaru (kurczenia się) po praniu i suszeniu były przeprowadzone w takich samych monitorowanych warunkach. Proszki były dozowane zgodnie ze wskazówkami na etykiecie. Dla każdego cyklu prania proces przebiegał w taki sam sposób.

Badania pokazały, że skuteczność usuwania plam zależy głównie od rodzaju zabrudzenia. W tej kategorii najbardziej efektywny okazał się proszek Domol Vollwaschmittel (marka własna Rossman, najlepiej usunął 5 z 15 rodzajów plam - najwięcej ze wszystkich przebadanych produktów). Dobrą skutecznością wykazały się również proszki Formil Active (marka własna Aldi) oraz Tandil Classic (marka własna Biedronka). Najtaniej wypierzemy w proszku Ultra – koszt proszku na jedno pranie wyniósł 36 groszy.

Pełny raport TUTAJ