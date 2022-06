UOKiK skontrolował okulary przeciwsłoneczne. Jakie wnioski?

UOKiK poinformował, że we wprowadzanych do obrotu okularach przeciwsłonecznych stwierdzono przede wszystkim nieprawidłowości o charakterze formalnym oraz niezgodności w zakresie instrukcji i informacji, jakie powinny być dołączone do wyrobu. W zakwestionowanym produkcie producent zadeklarował wyższą kategorię filtra niż w rzeczywistości okulary posiadały.

Z uwagi na niezgodności formalne zakwestionowano siedem wyrobów, co stanowi 47 proc. ogółu skontrolowanych okularów przeciwsłonecznych, stwierdzając brak deklaracji zgodności UE, nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności UE, oraz brak nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu.

Okulary przeciwsłoneczne powinny przede wszystkim chronić wzrok przed promieniowaniem UV. Najlepiej aby miały filtr UV 400. Ważna jest również kategoria filtra. Określa ona stopień przepuszczalności światła. wyróżnia się pięć kategorii okularów przeciwsłonecznych z numeracją od 0 do 4. Im wyższa wartość tym skuteczniejsza ochrona.