UOKiK stawia zarzuty sieci Kaufland. Czy będzie kara jak w Biedronce?

Kaufland może w nieuczciwy sposób wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców; fot. shutterstock

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce Kaufland Polska Markety. Przedsiębiorca może w nieuczciwy sposób wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Postępowanie zostało wszczęte po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających dotyczących polityki rabatowej 19 sieci handlowych. Zebrany materiał dał m.in. podstawy do postawienia spółce Kaufland Polska Markety zarzutu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował dwie praktyki Kauflanu

Pierwsza polega na ustalaniu warunków współpracy z niektórymi dostawcami produktów rolno-spożywczych już po rozpoczęciu danego roku. W takich przypadkach, przy przedłużających się negocjacji umowy na kolejny rok lub rozpoczęciu ich z opóźnieniem, dostawca nie wie, na jakich warunkach realizuje dostawy w okresie od początku roku do dnia podpisania umowy. Niejednokrotnie w nowym kontrakcie wprowadzone zostają dodatkowe rabaty lub podwyższona zostaje wysokość dotychczasowych, a dostawcy zobowiązani są do zapłaty na rzecz Kaufland Markety Polska wyrównania z tego tytułu. W praktyce oznacza to wsteczne obniżenie już zapłaconej ceny sprzedaży produktów do tej sieci.

Ponadto spółka Kaufland Polska Markety pobiera od niektórych dostawców produktów rolnych i spożywczych dodatkowy rabat nie przewidziany w umowie. Kontrahent sieci handlowej nie wie zatem, kiedy zażąda się od niego udzielenia tego rabatu, ani w jakiej będzie on wysokości.

- Ustalanie warunków współpracy w trakcie jej trwania powoduje, że dostawcy nie wiedzą, ile zarobią za realizację zamówień. Podobnie jest w przypadku dodatkowego rabatu. Kontrahenci Kaufland Polska Markety nie mają pewności, kiedy sieć zażąda pomniejszenia ich wynagrodzenia. Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami powinna być uczciwa, co oznacza, że zasady współpracy, w tym warunki rabatowania, powinny być jasno określone i znane stronom przed podpisaniem umowy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

To już kolejna interwencja Prezesa UOKiK w związku ze stosowaniem nieuczciwych rabatów stosowanych przez sieci handlowe. W grudniu 2021 r. została wydana decyzja dotycząca właściciela sieci Biedronka – spółki Jeronimo Martins Polska. W kwietniu br. Urząd opublikował raport dotyczący rabatów, w którym przedstawił m.in. jakie ustalenia pomiędzy siecią a dostawcami produktów rolno-spożywczych mogą zostać uznane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Ponadto w toku są postępowania wyjaśniające w sprawie polityki rabatowej Eurocash i SCA PR Polska (sieć Intermarche).

Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.