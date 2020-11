UOKiK testuje tabletki do zmywarek

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontynuuje cykl badań konsumenckich – UOKiK TESTUJE, w którym poddaje testom porównawczym produkty codziennego użytku, takie jak proszki do prania, płyny do mycia naczyń czy pieluchy. Tym razem UOKiK zajął się testem 10 popularnych tabletek do zmywarek typu „All in one".

Testował je pod kątem usuwania różnych rodzajów zabrudzeń, pozostawiania smug i nadawania naczyniom połysku, zgodności masy i liczby tabletek z deklaracją producenta na etykiecie oraz czy produkt rozpuszcza się całkowicie w trakcie mycia. Raport będzie dostępny w połowie listopada.

Kolejne testy obejmą płyny do mycia naczyń.