UOKiK w ramach Dnia Konsumenta wychwytuje oferty, które żerują na strachu przed koronawirusem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bieżąco monitoruje rynek sprawdzając, czy sprzedawcy nie wykorzystują lęku przed chorobą i nie wprowadzają konsumentów w błąd co do przeznaczenia oferowanych produktów, ich właściwości lub ceny. Po interwencji UOKiK wiele tego typu ofert usunięto z internetu.

– Zauważyliśmy wiele ofert na Allegro, w których sprzedawcy niezgodnie z prawdą przypisywali produktom właściwości chroniące przed koronawirusem. Wiele z tych produktów oferowanych było w rzekomo promocyjnej cenie. W ramach szybkiej ścieżki komunikacyjnej utworzonej z serwisem wystąpiliśmy o usunięcie tych ofert. Dzięki temu propozycje nieuczciwych sprzedawców szybko zniknęły z sieci. Przy okazji Światowego Dnia Konsumenta przypominam, że rywalizacja o klienta zawsze musi odbywać się zgodnie z zasadami fair play – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Epidemia koronawirusa wypływa również na zmianę wielu zachowań konsumenckich. Z obawy przed zakażeniem i kolejkami w sklepach stacjonarnych częściej decydujemy się na zakupy przez internet i dostarczenie paczki pod drzwi. Podejmując decyzje zakupowe, pamiętajmy o prawie do informacji, sprawdzajmy datę przydatności do spożycia w przypadku produktów spożywczych, a także racjonalnie podchodźmy do informacji zawartych w opisach np. właściwości towarów.

- Apeluję przede wszystkim o spokój. Wielu nieuczciwych przedsiębiorców może chcieć wykorzystać poczucie strachu, jakie pojawia się w sytuacji, w której obecnie jesteśmy. Proszę o solidarne zachowania wobec innych uczestników rynku. Straty ponoszą zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Pamiętajmy również o osobach samotnych, starszych, którzy mogą potrzebować pomocy np. w zamówieniu towarów spożywczych czy innych środków – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Pamiętajmy o tym, że obecna sytuacja jest wyjątkowa, ale też przejściowa. Ograniczajmy wyjścia do sklepów, ale nie róbmy nadmiernych zapasów, aby nie uniemożliwiać podstawowych zakupów innym konsumentom. To, w jaki sposób wykorzystujemy nasze prawa, ma wpływ na to, w jakiej sytuacji w najbliższych miesiącach będą przedsiębiorcy.

W tym roku wyjątkowo z okazji Światowego Dnia Konsumenta urząd przypomina również o prawie do bezpłatnej pomocy prawnej: infolinia konsumencka 801 440 220 lub 22 290 89 16, adres: porady@dlakonsumentow.pl.